V Česku padaly teplotní rekordy, na jihu Moravy bylo 21,4 stupně

Praha - Na zhruba třetině meteorologických stanic v Česku měřících 30 a více let dnes padly teplotní rekordy. Nejvyšší teploty zaznamenaly jihomoravské stanice. Nejvýše z celé republiky vystoupala rtuť v Brodě nad Dyjí na Břeclavsku, a to na 21,4 stupně Celsia. ČTK to řekl František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Rekordy byly pokořeny na 55 ze 154 stanic, které měří nejméně 30 let. Velká část nejvyšších teplot ze stanic, kde byly překonány teplotní rekordy, připadal na Jihomoravský kraj. Kromě Brodu nad Dyjí bylo například v Lednici na Břeclavsku naměřeno 21,2 stupně a v Pohořelicích na Brněnsku rovných 21 stupňů.

Vysoko se rtuť dostala také třeba v sousedním Zlínském kraji. Nejtepleji tam bylo v Kroměříži, kde meteorologové naměřili 20 stupňů Celsia. Dosavadní kroměřížský rekord z roku 2001 činil 17,2 stupně Celsia.

Už noc na dnešek přinesla mimořádné oteplení. Rekordy padly v noci na skoro 60 procentech stanic, které měří alespoň 30 let. Nová maxima pro dnešní noc přepsalo i pět stanic s víc než stoletou historií včetně pražského Klementina, kde naměřili 10,5 stupně Celsia. V Klementinu se zaznamenává teplota od roku 1775.