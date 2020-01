V Česku loni vzrostla kriminalita, škoda byla 24,3 mld. Kč

Praha - V Česku loni vzrostla kriminalita o 3,5 procenta na 199.221 trestných činů. Policie objasnila - tedy navrhla státnímu zástupci podání obžaloby - u 105.994 z nich, což představuje 53,2 procenta. Kriminalita stoupla ve všech krajích s výjimkou Libereckého a Zlínského. Vražd policisté řešili o 27 více než předloni - 143. Pachatelé trestných činů loni způsobili škodu 24,3 miliardy korun, což je zhruba o šest miliard více než v roce 2018. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl ředitel kriminální policie Michal Foit.

Nárůst kriminality o 6816 skutků označil Foit za nevýznamný. "Trend, který byl od roku 2013, kdy kriminalita meziročně klesala, samozřejmě nemohl jít donekonečna. Jednou musel přijít den, kdy se ten klesající trend zastaví a dojde k nějakému drobnému nárůstu. Není to nic dramatického, je to 3,5 procenta. Uvidíme, jak se kriminalita bude vyvíjet do budoucna dál," řekl novinářům.

Také zvýšený počet vražd není podle Foita v kontextu posledních pěti let zásadním vybočením z průměru, který se pohybuje kolem 135 až 140 případů ročně s objasněností okolo 97 procent. "Předloňský rok byl trochu extrémní tím, že došlo k dost zásadnímu poklesu (vražd) oproti předchozímu období," vysvětlil ředitel současný nárůst případů. Neobjasněno podle něj průměrně zůstane čtyři až pět vražd ročně.

Ze 143 trestných činů vražd bylo loni 81 dokonaných, 56 ve stadiu pokusu a šest ve fázi přípravy. Nejčastějším motivem zůstaly osobní vztahy, které sehrály roli u 74 vražd. U 12 případů šlo o loupežný motiv, čtyři vraždy byly na objednávku. Nejvíce se loni opět vraždilo v Praze, Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji.

Největší podíl trestných činů - 51,3 procenta - loni tradičně tvořily činy majetkové. Policisté objasnili zhruba čtvrtinu z nich. Násilná trestná činnost představovala 6,8 procenta ze všech kriminálních skutků a podařilo se ji vyřešit v 69 procentech případů. Nejčastějším násilným činem bylo úmyslné ublížení na zdraví. Mravnostních činů - tedy například držení dětské pornografie nebo znásilnění - bylo z celkového počtu 1,4 procenta a objasněny byly čtyři pětiny z nich.

Jedinou oblastí kriminality, kde policisté zaznamenali mírný pokles o 248 skutků na 12,3 procenta, byly hospodářské trestné činy, to znamená podvody nebo zpronevěry.

Loni rovněž pokračoval trend vzrůstající kybernetické kriminality. Těchto skutků bylo zaevidováno 8417, což je téměř čtvrtinu více než předloni. "Hodně trestných činů přechází do kyberprostoru, kde jsou páchány podvody nebo mravnostní trestná činnost," řekl k tomu Foit.

Upozornil také na to, že provedení trestných činů bývá promyšlenější než dřív. "Skupiny pachatelů jsou stále sofistikovanější, dochází k páchání trestné činnosti se zahraničním prvkem. Jedná se o skupiny zahraničních pachatelů, kteří se dopouštějí trestné činnosti jak na celém území České republiky, tak i směrem do zahraničí," popsal.

Z krajů vykázal nejvyšší meziroční nárůst zaevidované trestné činnosti Karlovarský, a to o 13,9 procent. Následoval Středočeský kraj s 6,3 procenta a Královéhradecký s 6,1 procenta. V hlavním městě kriminalita stoupla o 4,8 procenta.

Loni vzrostl i počet vyhlášených pátrání po lidech, a to zhruba o dva tisíce na 27.248. Přibližně 24 tisíc bylo následně odvoláno. Režim "dítě v ohrožení" vyhlásila policie ve 22 případech, přičemž všechny děti se podařilo nalézt v pořádku vyjma jednoho, které utonulo. Jednotka cíleného pátrání loni zadržela 55 hledaných lidí, z toho sedm v zahraničí.

Před loňským rokem se kriminalita v ČR naposledy zvýšila v roce 2013 po lednové amnestii, kterou vyhlásil tehdejší prezident Václav Klaus. Tehdy vzrostla o sedm procent na více než 325.000 trestných činů a více než polovinu pachatelů tvořili recidivisté.

Pachatelé loni způsobili o šest miliard vyšší škodu než předloni

Pachatelé trestných činů loni způsobili škodu 24,3 miliardy korun, což je zhruba o šest miliard více než v roce 2018. Ředitel kriminální policie Michal Foit na dnešní tiskové konferenci uvedl, že za podstatným nárůstem škody stojí stoupající hodnoty movitého majetku i nemovitostí. Policie v loňských trestních řízeních zajistila majetek v hodnotě 5,3 miliardy, zatímco předloni to bylo 7,9 miliardy. Foit to i přesto označil za velice dobrý výsledek.

Zdaleka nejvyšší podíl na způsobených škodách - 71 procent - mají pachatelé hospodářských trestných činů, jako jsou například podvody. Pachatelé činů majetkových, tedy třeba krádeží, způsobili pětinu celkové škody.

Kriminalisté vyčíslili, že průměrná škoda u jednoho hospodářského trestného činu loni byla přes 704.000 korun, což je zásadní navýšení oproti roku 2018, kdy činila 428.000 korun. Nejvyšší nárůst škody v této oblasti evidují u podvodů, a to zejména u pojistných, kde se škoda meziročně zvýšila o 60 procent. "Lidé se pojišťují na vyšší částky, třeba i u více pojišťoven," podotkl k tomu Foit. U podvodů úvěrových pak byla škoda o 23 procent vyšší.

K výši majetkových hodnot zajištěných v trestním řízení Foit řekl, že je srovnatelná s rokem 2017. Tehdy policisté zajistili majetek za 5,4 miliardy. Za pokles oproti předchozímu roku může podle ředitele fakt, že náročnost zpracování jednotlivých kauz je stále vyšší, a to zejména právě u hospodářské trestné činnosti.

"Zvyšuje se objem počítačových a jiných zpracovávaných dat. Trestná činnost se přesouvá do kyberprostoru. Často je patrný zahraniční prvek. Stíhají se právnické osoby, což je zpravidla trochu složitější než u osob fyzických. Pachatelé se snaží skrýt majetek, převádějí ho na obchodní korporace a do zahraničí, vyčlení ho do svěřenského fondu, využívají virtuální měny a podobně," popsal Foit překážky, s nimiž se kriminalisté potýkají.

Loni vzrostl počet vloupání, u rodinných domů o 195 případů

Policie loni řešila o 195 více případů vloupání do rodinných domů, lupiči takto celkem vnikli do 2748 obydlí. Krádeží spáchaných vloupáním do různých objektů evidovali policisté celkově zhruba o tisíc případů meziročně více. Ředitel kriminální policie Michal Foit k tomu dnes řekl, že pachatelé se přesouvají mezi kraji, což dříve nebývalo zvykem.

Majetková trestná činnost měla loni na celkové kriminalitě tradičně nejvyšší podíl - 51,3 procenta. Policisté v této oblasti zaznamenali celkem 102.136 případů, z toho bylo 22.161 vloupání.

"Často jde o skupiny pachatelů, kteří to mají dobře připravené. Předmětem jejich zájmu jsou peníze a šperky. V podstatě věci drobné, u kterých je minimální šance, že by na ně policie přišla při jejich prodeji," popsal Foit.

Skupiny pachatelů podle něj působí chvíli například v Moravskoslezském kraji, odkud se přesunou na jižní Moravu, potom do středních Čech a následně třeba do zahraničí. "To je změna. U policie jsem 33 let, a když se dříve páchala trestná činnost přes hranice okresu, už to bylo něco zvláštního. Dnes je to naprosto normální záležitost," podotkl ředitel.

Sérii vloupání do rodinných domů aktuálně řeší Jesenice u Prahy a okolní obce. S žádostí o pomoc se obrátily i na ministra vnitra. Organizovaná skupina tam má na svědomí přes 120 vloupání. Zaměřuje se právě na drobné věci, jež se vejdou do batohů. Jde o zkušené zloděje, kteří se pohybují velmi rychle a jsou sportovně zdatní.

Foit vyzdvihl, že při objasňování obdobných vloupání je důležitá spolupráce nejen mezi policejními útvary napříč republikou, ale také se zahraničními kolegy. "Abychom dokázali reagovat na tento trend trestné činnosti, zakládáme pracovní týmy a skupiny. Vznikají i mezinárodní vyšetřovací týmy," řekl. Speciální tým založili i středočeští kriminalisté, kteří se věnují jesenickým případům.

Dalších 59.850 případů majetkové trestné činnosti loni představovaly takzvané krádeže prosté, tedy například kapesní. Meziroční pokles nastal pouze u krádeží motorových vozidel, a to o 561 skutků na celkových 3033. Ze všech majetkových trestných činů policie loni objasnila 26,5 procenta.