V Česku loni přibylo nejvíc obyvatel za posledních 11 let

Praha - Počet obyvatel České republiky loni vzrostl nejvíce za posledních 11 let, a to o 44.139 na 10,693.939 lidí. Počet zemřelých mírně převyšoval počet narozených. Veškerý přírůstek tak zajistila migrace ze zahraničí. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

V Česku se loni narodilo 112.231 dětí, přibližně o 1800 méně než v roce 2018. Meziročně klesl i počet zemřelých, kterých loni bylo 112.362, tedy o téměř 600 méně.

V roce 2019 uzavřeli obyvatelé České republiky 54.870 manželství, o 400 více než v roce 2018. Počet sňatků rostl již šestým rokem v řadě a dosáhl druhého nejvyššího počtu od roku 2001.