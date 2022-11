V Česku končí po třech měsících druhé kolo milostivého léta pro dlužníky

Praha - V Česku dnes po třech měsících končí druhé kolo takzvaného milostivého léta pro dlužníky. Lidé mají poslední den na to, aby se případně snadněji zbavili exekucí na dluh u veřejných institucí. Pokud stihnou ještě uhradit původní dlužnou částku, neboli jistinu, a 1815 korun exekutorovi, úroky, penále a další platby se jim odpustí a exekuční řízení skončí. Prvního kola milostivého léta, které se konalo od loňského 28. října do letošního 28. ledna, využily desetitisíce zadlužených. Podle zástupců neziskových organizací lidé o oddlužení stáli i teď. Šéf sněmovního podvýboru pro problematiku exekucí Marek Výborný (KDU-ČSL) hodnotí akci jako úspěšnou. Podle odhadů exekutorské komory byl zájem ve druhém kolem menší než v prvním.

"Pomohli jsme tisícům zájemců o oddlužení. Jedná se o mnoho konkrétních příběhů lidí, kteří se dostali do dluhové pasti často v útlém věku, mnohdy nikoli vlastním přičiněním. Nyní měli šanci navrátit se do normálního života,“ uvedl Výborný, který je jedním z iniciátorů milostivého léta. Podle poslance je oddlužovací akce výhodná i pro věřitele, kteří jednorázově získají zpět své peníze. Zaměstnavatelům ubude vyřizování se srážkami z dlužníkovy mzdy. Bývalí dlužníci se vracejí na trh práce a začínají platit daně a odvody, shrnul Výborný.

I ve druhém kole bylo možné se zbavit dluhů u samospráv, úřadů, státních fondů, škol, městských či státních a polostátních firem, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu či České televize. Tříměsíční akce se vztahovala jen na exekuce, které začaly před loňským 28. říjnem. Nebyla pro lidi v insolvenci.

Exekutorská komora ČTK sdělila, že podle jejích předběžných odhadů byl zájem o druhé kolo a počet žádostí o oddlužení menší než v prvním kole. Prezident komory Jan Mlynarčík jako důvod vidí opakování akce po krátkém čase. „Ti, kteří se oddlužit chtěli a mohli, využili podle mého názoru už to první kolo, opakování mířilo na stejnou skupinu. Těch aktivních dlužníků jednoduše bylo méně, protože se o řešení své dluhové situace postarali během prvního milostivého léta," míní Mlynarčík.

Přesné počty by komora měla mít nejpozději do začátku března. Už dřív akci kritizovala. Podle ní se do oddlužení hlásili hlavně lidé, kteří své dluhy řešili a splatili by je. Exekutoři si stěžovali také na práci navíc a na nízkou odměnu. Ta se pak pro druhé kolo zdvojnásobila. "Pro naše úřady je to velmi nevýhodné, i když to navýšení jsme samozřejmě uvítali. I soudní exekutoři se musí vyrovnat s rostoucími cenami energií, inflací i požadavky zaměstnanců na navýšení platů,“ uvedl Mlynarčík.

Podle expertů na dluhovou problematiku se řada dlužníků chtěla zapojit, neměla ale na splacení peníze. Vymanit se z dluhů jim pomohly prostředky ze sbírky společnosti Člověk v tísni (ČvT) a dalších organizací. Některým lidem poskytl půjčku na vyrovnání zaměstnavatel.

Třeba ve Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) mohlo podle mluvčí Viktorie Plívové milostivého léta tentokrát využít na 190.000 klientů, kteří dlužili na pojistném přes 11 miliard korun. Dalších 14 miliard představuje penále, které bylo možné odpustit. Do oddlužovací akce se zapojily i některé banky, které umožnily svým dlužníkům splatit dluhy bez úroků a poplatků.

Ministerstva práce a financí pro příští rok připravují své obdoby milostivého léta. V resortu práce by se akce týkala dluhů na sociálních odvodech, v resortu financí daňových nedoplatků. Při splacení ve stanovené lhůtě by stát úroky či penále odpustil. Návrhy zákonů projedná vláda a Parlament.