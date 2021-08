V Česku jsou první evakuovaní z Afghánistánu, další na převoz čekají

Praha - Do Prahy dnes ráno letadlo české armády evakuovalo z Afghánistánu první část Čechů a jejich afghánských spolupracovníků s rodinami. Ze země, kterou ovládlo islamistické hnutí Tálibán, armádní airbus přepravil 46 lidí. Na kábulském letišti na evakuaci čeká ještě další skupina lidí, měli by mezi nimi být tlumočníci pomáhající české armádě i český velvyslanec v Afghánistánu Jiří Baloun. Evakuační letadlo pro ně z Prahy odletělo krátce po 11:00, o necelé čtyři hodiny později přistálo v ázerbájdžánském Baku. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) na tamním letišti čeká na povolení přistání v Kábulu. Připravená jsou i další vojenská letadla. Podle informací ČTK jednou z možných variant je, že by z kábulského letiště byla česká skupina převezena spojeneckým letounem do jiné země, kde by ji český speciál naložil. Zvažují se i další možnosti evakuace.

Ze země zároveň přichází zprávy o spolupracovnících české armády, kteří se snaží dodatečně dostat na seznam evakuovaných lidí. Jednoho z nich podle spolku Vlčí máky unesla a zbila milice, po přímluvě sousedů byl propuštěn.

Česká republika, stejně jako další členské země protitálibánské koalice, se z Kábulu snaží evakuovat své zaměstnance i místní spolupracovníky. Svou snahu zrychlily poté, co se Tálibán zmocnil i samotného Kábulu. První český armádní speciál odstartoval z kábulského mezinárodního letiště v neděli kolem 23:00, na kbelském letišti přistál v ranních hodinách se 46 lidmi na palubě. Podle dostupných zprávy byli z Kábulu přepraveni především spolupracovníci české ambasády. "První evakuovaní Češi a naši afghánští spolupracovníci včetně žen a malých dětí jsou v bezpečí v České republice," uvedl ráno ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).

Na kábulském letišti, na kterém podle zpráv světových agentur panuje chaos, zůstávají především afghánští spolupracovníci české armády. Zemi dosud neměl opustit ani velvyslanec Baloun, který se na evakuaci podílí.

Kvůli krizové situaci v Afghánistánu a kvůli evakuaci průběžně během dne v Černínském paláci zasedá krizový štáb ministerstva zahraničí. Jeho poslední jednání skončilo před 18:00. Mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová nevyloučila, že kvůli dynamicky se vyvíjející situaci bude opět během večerních či nočních hodin svolán. Bližší informace o evakuační operaci nechtějí české úřady během její operace zveřejňovat.

V posledních dnech byla česká vláda terčem kritiky za pomalou reakci. Kritici také poukazují na to, že pomoc se netýká všech afghánských tlumočníků. Zástupci vlády kritiku odmítají. Podle dostupných informací se evakuace týká asi dvou desítek afghánských tlumočníků a jejich rodin. Na seznam se ale nedostali všichni, kteří s armádou spolupracovali. Schválená pomoc se týkala především tlumočníků s platným kontraktem.

Spolek Vlčí máky, který stojí za iniciativou Zachraňme tlumočníky, dnes oznámil, že jeden z neúspěšných uchazečů o pomoc byl unesen tálibánskými ozbrojenci. Později spolek uvedl, že zbitý muž byl propuštěn. Stát se tak mělo po intervenci sousedů, které o přímluvu požádal otec tlumočníka. Muž je nyní na útěku. Další tlumočníci se podle spolku skrývají. Dnes se dozvěděl o dalších třech, se kterými nebyl v kontaktu a kterým česká pomoc nebyla nabídnuta. Vládu spolek vyzval, aby je oslovila a zajistila jim bezpečí. Na seznam se podle něj v neděli večer podařilo zapsat dva další tlumočníky, kteří na něm původně nebyli.

Opozice postup vlády kritizuje. Zástupci většiny opoziční strany dnes ČTK sdělili, že kabinet jedná pozdě a chaoticky a jeho postup považují za amatérský.

Podrobnosti o budoucnosti evakuovaných Afghánců zatím české úřady nesdělily. Dá se předpokládat, že se tak stane po skončení evakuace. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na odpolední tiskové konferenci řekl, že o integraci Afghánců bude jednat s hejtmany. Nabídky samospráv už obdržel, obrátil se na něj například pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). "Za Prahu jsme připraveni vypomoci s přijetím afghánských tlumočníků a jejich rodin," uvedl Hřib na twitteru. Hamáčka již oslovil. Ten v podvečer sdělil ČTK, že o Afgháncích přepravených do ČR budou zástupci vlády s Asociací krajů jednat tento týden. Hamáček uvedl, že se na tom dohodl se šéfem asociace Martinem Kubou (ODS). Nechtěl však upřesnit, kolika lidí se evakuace bude týkat, sdělil pouze, že je rád, že první letadlo ráno přistálo. "Ještě nějaké lety bychom potřebovali," uvedl na tiskové konferenci ČSSD.