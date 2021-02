V Česku jsou ode dneška povinné respirátory či zdvojené roušky

Praha - Češi starší 15 let musí ode dneška na frekventovaných místech nosit respirátor. Povinný je v obchodech či v prostředcích hromadné dopravy nebo na letištích. Lidé je musí nosit také ve zdravotnických zařízeních, kde se poskytuje ambulantní péče či v autech, pokud v nich nepojedou členové jedné domácnosti. Použít lze podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví i obdobné zakrytí s filtrační účinností alespoň 95 procent nebo dvě jednorázové zdravotnické roušky přes sebe.

Ministerstvo zdravotnictví chce nařízením nosit respirátory třídy FFP2 nebo KN95 případně zdvojené roušky zvýšit ochranu před koronavirem, který se v Česku nyní šíří v nakažlivější britské variantě. Podomácky vyrobenou látkovou roušku lze nosit v ostatních budovách a venku ještě do konce února, od března už i tam bude nutné nosit jen chirurgickou či respirátor.

U respirátorů a roušek přitom podle ministerstva nezáleží na tom, zda je vyrobena z nano-materiálu či nikoliv, ale jakou normu výrobek naplňuje. Označení FFP2, KN95 je u respirátorů zárukou až 95procentní filtrační účinnosti, uvedlo ministerstvo. Dvě jednorázové roušky doporučuje nosit jen na přechodnou dobu, než si lidé respirátor pořídí.

Účinnost zdvojení zdravotnických roušek část odborníků zpochybňuje. Upozorňují, že americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) jako vhodnější variantu ochrany dýchacích cest před koronavirem doporučuje přes lékařskou ústenku natáhnout látkovou roušku. Odborníci také varovali, že zdvojením roušek se sníží jejich průchodnost a vzduch s virovou nákazou je může obcházet.

Děti od dvou do 15 let nemusí nosit respirátor, protože pro ně podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) nejsou dostupné. Nemohou ale používat dál podomácky vyrobenou roušku, musí to být nejméně zdravotnická obličejová maska nebo jiná s vyšší ochranou, například nanoroušky.

Výjimky platí podobné jako u dřívější povinnosti nošení jakéhokoliv zakrytí dýchacích cest. Zakrytý nos a ústa nemusí mít například děti do dvou let nebo ve školce.