V Česku již zemřelo přes 200 lidí nakažených koronavirem

Praha - Počet úmrtí pacientů nakažených novým koronavirem v českých nemocnicích přesáhl dvě stovky. K dnešním 17:30 eviduje ministerstvo zdravotnictví 201 případů. Celkový počet prokázaných případů nemoci covid-19 je 6961, za dnešek jich zatím přibylo 61. Počet vyléčených stoupl od dnešního rána o 156 na 1753. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

V pondělí zaznamenali zdravotníci v Česku 154 nových nakažených, nejvíc od minulé středy. Dnes přibylo 61 nových případů, což je zatím nejnižší denní přírůstek od 14. března. Definitivní údaj o počtu nově odhalených případů za dnešek zveřejní ministerstvo ve středu ráno.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula dnes dopoledne řekl, že pondělní data naznačují další růst počtu nakažených s nemocí covid-19. Jde podle něj o první signál, že se projevilo spontánní uvolnění opatření o Velikonocích, který zatím nemá statistický význam. Dodal, že je proto potřeba počkat na dnešní a středeční data. Koncem týdne chce ministerstvo zveřejnit nové odhady vývoje epidemie.

Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové by se důsledky rozvolnění pravidel karantény před Velikonocemi mohly do statistik promítnout spíše až ke konci tohoto týdne. Rážová to řekla v pořadu Rozstřel na serveru iDNES.cz. Připomněla, že inkubační doba koronaviru je čtrnáct dní.