V Česku jezdí přes 208.000 citroënů, je jim v průměru 13 let

Praha - V Česku jezdí přes 208.000 vozů značky Citroën s průměrným stářím 13,1 roku. Jsou tak o 1,7 roku mladší, než je průměrné stáří vozového parku v ČR. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. V úterý to bude 100 let, co průmyslník André Citroën představil svůj první vůz.

Nejrozšířenějším modelem značky na českých silnicích je Xsara s téměř 30.000 vozy, následují Citroën C3 s 21.400 auty a Berlingo s 21.200 vozy. Na dalších místech jsou modely C4 a Saxo.

Vedle relativně nových vozů na českých silnicích jezdí stále kolem 450 legendárních "kachen", tedy modelů 2CV. Nejstarší registrovaný vůz je z roku 1955. Jejich výroba přitom skončila před 29 lety. "Kachna znamenala pro Francouze totéž, co pro Němce brouk, a proto se stala, s přihlédnutím k francouzské národní hrdosti, stejnou legendou," řekl ČTK automobilový expert Antonín Šípek. V roce 1999 Francouzi 2CV zvolili automobilem století. O popularitě značky v zemi vypovídá mimo jiné i to, že na svou dobu avantgardní model XM používala francouzská vláda i prezidenti François Mitterand a Jacques Chirac.

Citroënů zůstávají v Česku věrné i některé známé osobnosti. Například moderátor Marek Eben si na konci května pořídil svůj už jedenáctý Citroën v řadě. Předchozí C5 kombi vyměnil za aktuální hlavní model značky C5 Aircross v šedé barvě. Jeho vůz má nejsilnější verzi motoru 2.0 BlueHDI 180 v kombinaci s osmistupňovou automatickou převodovkou.

Francouzský výrobce letos od ledna do konce dubna v Česku prodal 2148 aut, což představuje na výrazně klesajícím trhu meziroční nárůst o dvě procenta. S podílem 2,6 procenta značce patří 11. místo na trhu.