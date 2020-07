V Česku je rekordních 4782 případů nákazy covidem-19

Praha - V Česku je nyní 4782 oficiálně potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Podle aktuálních dat ministerstva zdravotnictví tak bylo o 45 případů překonáno dosavadní denní maximum potvrzených případů z poloviny dubna. V sobotu laboratoře v ČR odhalily 113 nových případů, denní přírůstek popáté v řadě překročil stovku. Dnes zatím přibylo dalších 47 pozitivních testů. Podle vládního zmocněnce pro výzkum ve zdravotnictví a bývalého šéfa krizového štábu Romana Prymuly nárůst počtu případů s těžkým průběhem není tak velký, aby zatěžoval zdravotní systém tak, že by šlo hovořit o příchodu druhé vlny epidemie.

Počet aktuálně nakažených podle Prymuly přesně neodráží to, co se děje v systému. "Mnoho lidí vylučuje virus, ale průběh nemoci je u nich klinicky zanedbatelný. Když se podíváme na zátěž systému, tak jsme asi na 131 hospitalizovaných, z těžších případů pouze deset je na ventilaci a jeden na mimotělním oběhu. Takže situace není úplně srovnatelná s tím, co tu bylo na začátku první vlny," řekl ráno Prymula České televizi. Ani denní přírůstky nedosahují 300 až 400 nově nakažených denně, což by podle Prymuly napovídalo příchodu druhé vlny epidemie.

Od března se v zemi nakazilo 13.902 lidí, vyléčilo se jich 8761, obětí je 359. Dnes přibyl jeden zemřelý. U většiny nakažených má ale nemoc mírný průběh. Momentálně je s covidem-19 hospitalizováno 134 lidí, těžký průběh má 19 z nich.

Nejhorší situace je aktuálně v Moravskoslezském kraji, kde hygienici v pátek rozšířili protiepidemická opatření na celý region. Nemoc covid-19 se objevila například v Městské nemocnici Ostrava, na dětském táboře ve Štramberku nebo v různých podnicích na Ostravsku, Novojičínsku i Frýdecko-Místecku. Podle epidemiologů se nákaza šíří do rizikové skupiny mezi lidi starší 65 let.

Armádní odběrové týmy dnes začaly v OKD znovu odebírat vzorky horníkům a zaměstnancům těžební společnosti. Další plošné testování potrvá až do středy. Na testy nejprve přicházejí zaměstnanci Dolu ČSM, kteří v prvním kole testů měli negativní výsledek nebo se z různých důvodů nedostavili k testování.

Za posledních sedm dní přibylo na Karvinsku na 100.000 obyvatel zhruba 48 nakažených, což je nejvíce ze všech regionů ČR. V sousedním Frýdecko-Místecku je to 39 nakažených na 100.000 obyvatel, na Novojičínsku přibližně 15 nakažených na 100.000 obyvatel a na Ostravsku je jich méně než deset.

Mezi nejpostiženější regiony Česka patří podle této statistiky momentálně také Uherskohradišťsko a Mělnicko, kde je za uplynulý týden shodně zhruba 24 nakažených na 100.000 obyvatel.

Na Uherskohradišťsku je lokální ohnisko ve Vlčnově. Od soboty musejí lidé v obci povinně nosit ochranu úst a nosu ve veřejné dopravě a vnitřních prostorách. Hromadné akce se mohou konat maximálně s 500 lidmi, je nutné při nich dodržovat rozestupy. V sobotu tam hygienici nezaznamenali žádný nový případ onemocnění. Zavřená zůstává multioborová jednotka intenzivní péče Uherskohradišťské nemocnice, kde testy v uplynulých dnech potvrdily covid-19 u deseti zaměstnanců a jednoho pacienta.

Na Mělnicku je ohnisko v Čečelicích. Jde o brigádní pracovníky zemědělské firmy, kteří jsou na ubytovně, u deseti z nich testy ukázaly onemocnění covid-19.

V Moravskoslezském kraji bylo od vypuknutí epidemie potvrzeno 4006 případů covidu-19. V Praze bylo zaznamenáno 2770 případů a ve středních Čechách 1423. V nejméně zasaženém Jihočeském kraji laboratoře dosud odhalily 220 nemocných, následuje Vysočina s 243 případy. S covidem-19 zemřelo nejvíc lidí v Praze a nejméně ve Zlínském kraji. U většiny nakažených má ale nemoc mírný průběh.

Laboratoře dosud provedly téměř 625.000 testů. V sobotu testovaly zhruba 2300 lidí, pozitivních jich bylo 4,84 procenta. V pátek byl podíl nakažených k testovaným 2,75 procenta a ve čtvrtek 2,9 procenta. Ministerstvo ale statistiku testů ještě zpětně reviduje a údaje se tak mohou později mírně lišit.