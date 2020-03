V Česku je přes 3000 lidí s koronavirem, pomáhá armáda i hasiči

Praha - Počet lidí nakažených novým koronavirem v Česku přesáhl 3000. V domově důchodců v Břevnici na Havlíčkobrodsku, jehož klienti a část personálu jsou nakažení koronavirem, pomáhají pracovníkům od dnešního rána hasiči. Nově se nákaza objevila v ostravském Domově pro seniory Iris. V Jihomoravském kraji dnes začalo při testování takzvané chytré karantény působit pět odběrových týmů armády. Ministerstvo obrany odmítlo, že by chystalo změnu zákona, který by oslabil roli Parlamentu v době krize. Vedení Ústředního krizového štábu dnes rozhodlo o vytvoření pracovních skupin, které se budou zabývat jednotlivými odbornými problémy.

S nemocí COVID-19, kterou způsobuje koronavirus, zemřelo v Česku podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví 24 lidí. Ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně dnes ráno zemřela pacientka nakažená koronavirem. Ženu narozenou v roce 1946 nemocnice přijala v sobotu, do Brna ji poslala opavská nemocnice.

Testů na koronavirus bylo během pondělí v Česku provedeno 5313, dosud nejvíc za jeden den. V karanténě na ochranu před šířením koronaviru je s e-neschopenkou 17.800 lidí. Za pondělí počet poklesl o 1400. Snížil se ve všech krajích kromě Moravskoslezského a Karlovarského.

Do domova důchodců v Břevnici u Havlíčkova Brodu, kde se nákaza koronavirem minulý týden potvrdila u 20 klientů domova a devíti pracovníků, dnes nastoupila tříčlenná směna profesionálních hasičů, aby pomohli s péčí o klienty. Dnes by měli přijet dva tři zdravotníci zajištění pražskou Nemocnicí na Bulovce a kraji.

Koronavirus se nově potvrdil u pracovnice ostravského Domova pro seniory Iris. "Pracovala minulý týden na oddělení s 25 klienty. Ona i pracovníci, se kterými přišla do kontaktu, jsou v karanténě," uvedl ostravský primátor Tomáš Macura (ANO).

Poslední den karantény prožívají obyvatelé Kynic na Havlíčkobrodsku, ve které bylo potvrzeno osm případů nemoci COVID-19. Výjezdová skupina zdravotní záchranné služby tam dnes odebrala devět vzorků na kontrolní testy. K dnešní půlnoci skončí uzavírka obce a policie zruší svá stanoviště v okolí.

V Jihomoravském kraji dnes začala s výpomocí při takzvané chytré karanténě armáda. "Na jih Moravy v pondělí najelo pět našich mobilních odběrových týmů, spojily se s krajskou hygienickou službou, se kterou budou řešit výjezdy v následujících čtrnácti dnech v rámci pilotního testování," uvedla mluvčí generálního štábu armády Magdalena Dvořáková.

Ministerstvo obrany dnes odmítlo, že by chystalo změnu zákona, který by oslabil roli Parlamentu v době krize. Reagovalo tak na kritiku vládního materiálu, kterým by se měl kabinet v nejbližší době zabývat. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) označil načasování předložení materiálu vládě v současné situaci za náhodné a nešťastné. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) zdůraznil, že se materiál nebude projednávat nyní, když je v ČR nouzový stav. Materiál se nebude projednávat ani podle premiéra Andreje Babiše (ANO).

Kvůli nákaze dnes jednalo vedení Ústředního krizového štábu. Jeho členové se dohodli na vytvoření několik pracovních skupin, které se budou zabývat jednotlivými odbornými problémy. Vznikly týmy pro distribuci ochranných prostředků, pro jejich nákupy, mediální a zdravotní skupiny a skupina, která bude řešit dopady omezení. Přibýt by měl také ekonomický poradní tým.

Vláda se dnes odpoledne formou videokonference vrátí k jednání o opatřeních k omezení dopadů šíření nového typu koronaviru. Kabinet v pondělí mimo jiné rozhodl, že ministerstvo vnitra dostane z vládní rozpočtové rezervy 4,3 miliardy korun na nákup ochranných pomůcek.

Stát kvůli koronaviru zakázal cesty do ciziny a uzavřel třeba restaurace i část obchodů. Hospodářská komora vyzvala firmy, aby místo propouštění při omezení provozu kvůli vládním opatřením proti koronaviru nabídly své zaměstnance jiným podnikům.