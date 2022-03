V Česku je podle odhadů už kolem 100.000 uprchlíků z Ukrajiny

V KACPU, které zřizuje a koordinuje kraj, je podle hejtmana 14 pracovišť. Uprchlíci si tam vyřídí přihlášení k pobytu a zdravotní pojištění, kapacita odbavování je asi 30 lidí za hodinu. "V noci od 21:00 do rána do 8:00 běží polovina stanovišť, přes den fungují všechna. Od pondělí by mělo mít rozšířenou dobu provozu i pracoviště odboru azylové a migrační politiky, takže bychom měli mít víc pokrytou i noc a mělo by to být maximálně vytížené," řekl Špoták. Díky tomu že v Plzeňském kraji bylo už před válečnou krizí hodně pracujících Ukrajinců, OAMP tu měl posílené pracoviště. V týdnu má přes den otevřeno pro uprchlíky asi 18 přepážek. Nyní díky pomoci úředníků z magistrátu a z krajského úřadu by měl úřad pracovat i přes noc, řekl hejtman.

KACPU zajišťuje uprchlíkům i ubytování, zájem o něj mělo dosud do deseti procent lidí. Naprostá většina z nich přijíždí podle Špotáka za známými či příbuznými. To byl případ i mladé maminky Nasti, která dnes čekala před centrem na vyřízení dokladů i s kočárkem s teprve několikaměsíčním miminkem. "Utíkáme z města Chmelnický, kus jsme šli pěšky, pak nás vezli. V Plzni jsme od 2. března, jeli jsme za známými," řekla ČTK.

V Plzni měl dnes konečnou stanici také speciální vlak, který vypravují České dráhy. V pořadí šestý humanitární evakuační vlak Českých drah vezl 684 uprchlíků, převážně žen, dětí a seniorů. Zastavoval v Ostravě, v Olomouci a v Pardubicích, Prahu míjel. Z vlaku ale přišla do KACPU pro pomoc jen dvacítka uprchlíků. "Když se dozvěděli, že vlak nebude stavět v Praze, hodně jich vystoupilo už v Pardubicích, do Plzně jich pokračovalo asi 93, většina z nich ale po příjezdu pokračovala do Německa nebo odjela jinam," řekl Špoták.

Kraj připravuje pro uprchlíky, kteří venku čekají ve frontě i v teplotách kolem bodu mrazu, další opatření. "Chceme alespoň část té fronty zastřešit, postavíme tady velký stan," řekl hejtman. Někteří lidé čekající venku mají strach odejít se ohřát do stanu k dobrovolníkům, nebo si dojít pro jídlo a teplé nápoje, aby neztratili svou pozici ve frontě, řekli ČTK. Kraj také podle hejtmana navázal spolupráci s Plzeňským Prazdrojem, který před centrem postaví svůj velký stan s jídelnou, kde bude vařit a rozdávat čekajícím uprchlíkům jídlo.

Praha

V pražském centru pro ukrajinské uprchlíky bylo od jeho úterního spuštění odbaveno přes 10.000 lidí. Dnes ke 12:00 to bylo asi 1200 uprchlíků, řekl novinářům pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Dodal, že centrum se snaží zredukovat fronty a že s ohledem na komplikovanost procesu není v plánu v Praze otevírat další podobné zařízení. Někteří uprchlíci jsou také z přetíženého pražského centra převáženi do méně vytížených center v jiných krajích.

V centrech si mohou lidé přicházející z Ukrajiny vyřídit registraci, víza, zdravotní pojištění či sociální dávky, na místě jsou také psychologové a pracovníci neziskových organizací s materiální pomocí. Centrum má Praha společné se Středočeským krajem, který již podle hejtmanky Petry Peckové (STAN) otevřel další v Kutné Hoře a Mladé Boleslavi. V úterý spustí třetí v Příbrami a pokud bude dost personálu, čtvrté by mohlo být v Kladně, dodala.

Největší nápor zažívá pražské centrum, které město otevřelo nejprve v budově Městské knihovny na Mariánském náměstí a od pátku jej přesunulo do Kongresového centra. S jeho provozem pomáhají hasiči, kteří také začali převážet některé uprchlíky do center v jiných městech. Jedná se jak o ty, kteří si potřebují zařídit dokumenty a bydlení mají zajištěno, tak o ty, kteří shánějí i ubytování. Těch je v Praze menšina, kapacity humanitárního ubytování v metropoli jsou nicméně v tuto chvíli podle Hřiba naplněny a magistrát shání další.

Pražské centrum v sobotu odbavilo téměř 3000 lidí, před vchodem se tvořily fronty. Město se je podle primátora snaží eliminovat. "Směřujeme k tomu, že by lidé už do budoucna neměli čekat vůbec před Kongresovým centrem, doufám, že se nám to do tohoto stavu podaří dostat do dnešní půlnoci," řekl. Ředitel pražských hasičů Luděk Prudil dodal, že fronty jsou dané nutností příchozí roztřídit a vybrat z nich ty, kteří přišli kvůli něčemu jinému, než k čemu centrum slouží. Takových lidí je podle něj 20 až 30 procent. V případě špatného počasí je podle něj tuto tzv. triáž možno dělat i uvnitř, ale předpokládá to dostatek prostor.

Hřib dodal, že činnost centra by zjednodušilo, kdyby s sebou lidé nebrali děti. "Děti do 15 let sem opravdu není nutné vodit, stačí, když přijdou rodiče a mají jejich papíry," řekl. Jeho slova podpořila i Pecková. Další centrum nyní město podle primátora z praktických důvodů otvírat nebude. "Tohle není v tuto chvíli reálné, budeme se snažit udržet ten provoz tady a udělat ho co nejefektivnější," řekl.