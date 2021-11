V Česku je nouzový stav, počty nakažených rekordní, sílí obavy z mutace

Praha - V Česku znovu platí kvůli šíření koronaviru nouzový stav a od dnešního večera i některé nové restrikce. Epidemie přitom dál sílí a rostou obavy z další nebezpečné mutace, kvůli níž ČR i další státy omezují spojení se státy na jihu Afriky. Uplynulý den testy odhalily bezmála 28.000 prokázaných případů covidu-19, nejvíc za jeden den od začátku epidemie. V nemocnicích je víc než 6000 lidí nakažených koronavirem. Jedním z nich je i prezident Miloš Zeman, který se po krátkém propuštění do domácí péče v Lánech večer vrátil kvůli pozitivnímu výsledku testu na covid do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Jeho izolace, která má podle hygieniků trvat jako u ostatních 14 dní, komplikuje za současné vážné covidové situace nástup nové vlády.

Od dnešního večera budou v celé zemi zakázány vánoční trhy, opatření vyvolalo kritiku provozovatelů, stánkařů i samosprávy. Vadí jim načasování i to, že trhy pod širým nebem se nesmějí konat, zatímco velká obchodní centra fungují dál. V nich zase vláda zakázala konzumovat jídlo, je možné si ho jen vzít s sebou. Například Praha chce po státu, aby co nejrychleji schválil kompenzace pro trhovce, kteří kvůli rozhodnutí vlády nemohou prodávat své zboží. Restaurace, bary či kluby budou muset mít zatím do odvolání zavřeno mezi 22:00 a 05:00. Na kulturní akce či sportovní utkání může přijít maximálně tisíc lidí s očkováním nebo prodělání nemoci, jiné veřejné akce mají limit sto účastníků, kteří se prokážou covidovým certifikátem. Lidé také nesmějí na veřejnosti pít alkohol mimo restaurace. Opatření budou namátkově kontrolovat policisté, kteří kvůli tomu posílí hlídky v ulicích.

Od soboty nebudou moct kvůli nové mutaci do České republiky vstoupit občané třetích zemí, kteří byli v posledních 14 dnech více než 12 hodin v osmi afrických zemích - Jihoafrické republice (JAR), Namibii, Lesothu, Svazijsku, Zimbabwe, Botswaně, Mosambiku, Zambii. Občané Česka a EU a držitelé dlouhodobých pobytů v ČR tak budou moci učinit za přísných epidemiologických podmínek. Stát nedoporučuje cestovat do těchto oblastí. Po návratu z vyjmenovaných afrických zemí musí lidé podstoupit test do 24 hodin a další nejdřív desátý, nejpozději 14. den po návratu. Do výsledku zůstanou v samoizolaci.

Laboratoře v Česku zatím nezaznamenaly potenciálně nebezpečnou variantu koronaviru, která se objevila v Jihoafrické republice. Evropa už má první potvrzený případ infekce, dnes ji odhalili u pacientky ve fakultní nemocnici v belgické Lovani. Nakaženou je mladá dospělá žena, která nedávno navštívila Egypt a Turecko. Státy včetně ČR proto omezují cestování ze zasažených zemí a ruší lety.

"O vlastnostech této varianty ještě není mnoho známo, míru nebezpečnosti v tuto chvíli není možné komentovat," uvedla ředitelka SZÚ Barbora Macková. Hlavním opatřením proti jejímu šíření je podle ní karanténa při příletu a příjezdu ze země s potvrzeným výskytem nové varianty B1.1.529.

Podle expertní skupiny koalic Spolu a Pirátů se STAN je třeba na šíření nové varianty z Afriky reagovat rychle a důsledně, i kdyby se nepotvrdily obavy o vysoké nakažlivosti a rezistenci vůči očkování. Kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) za nezbytné považuje aktivně usilovat o společný postup EU, protože Česko není cílovou destinací letů z rizikových oblastí.

Koronavirus SARS-CoV-2 stejně jako ostatní viry neustále mutuje. Původní variantu z čínského Wuchanu vytlačily postupně další, nakažlivější. Podle vědců nese varianta, kterou poprvé identifikovali před dvěma týdny, "velmi nezvyklou konstelaci" mutací, kvůli kterým by pro ni mohlo být snazší překonat imunitu a být nakažlivější.

Nouzový stav a nové restrikce platné od 18:00 mají zastavit hrozivě rostoucí čísla hospitalizovaných s covidem, kvůli nimž jsou některé jihomoravské nemocnice už na hraně svých kapacit a začaly s převozy jinam. Armáda vyčlení v Líních u Plzně jeden záchranářský vrtulník na převoz pacientů nakažených koronavirem. V nemocnicích bylo podle posledních údajů 6024 pacientů s pozitivním testem na covid, v těžkém stavu je skoro 900 pacientů. Naposledy byly počty hospitalizovaných takto vysoké počátkem letošního dubna a odborníci varují, že současná vlna může tu jarní překonat.