V Česku je další část amerického vojenského konvoje

Rančířov/Praha - Do Česka dorazily ve večerních hodinách další části konvoje amerických vojáků, kteří se přes české území přesouvají na cvičení do Maďarska. Stejně jako jejich předchůdci zamíří do Rančířova na Jihlavsku, kde přenocují. Do stanového tábora v Rančířově již dnes nad ránem dorazily tři skupiny konvoje, který do Česka přijel v neděli večer. Čtvrtá skupina zůstala kvůli zpoždění v ruzyňských kasárnách v Praze. Důvodem bylo, aby neblokovala ve špičce provoz na dálnici. Do Rančířova odsud vyrazila dnes krátce po 20:30, řekla ČTK mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

První konvoj, který vstoupil na české území v sobotu večer, už Českou republiku opustil. Poslední, třetí konvoj se bude přesunovat přes Česko dnes v noci. Jeho první část dorazila k českým hranicím kolem 20:00, asi o hodinu později vyrazila na cestu po českých silnicích. Poslední američtí vojáci Česko opustí v noci na 26. května. Každá část konvoje je rozdělena na menší skupiny, aby se omezil vliv na silniční provoz.

První část druhého konvoje přijela z Německa do České republiky v neděli zhruba kolem 20:30, další tři skupiny pak každá s odstupem zhruba hodiny. Do Rančířova dorazila první skupina dnes kolem 3:00, druhá o hodinu později. Třetí nabrala zpoždění kvůli závadě, do stanového tábora na Jihlavsku přijela před 9:00. "Čtvrtou skupinu jsme kvůli tomu, aby nepřijela do Prahy ráno v dopravní špičce, odklonili na Ruzyň," řekla ČTK Dvořáková. Z Prahy se tato část konvoje vydala ve 20:35. Skupina se tak následně stane čtvrtou skupinou třetího konvoje. Tři skupiny druhého konvoje, které do Rančířova přijely nad ránem, vyjely ze stanového městečka postupně po 20:00. Míří na hraniční přechod do Břeclavi.

Celkem se přes Českou republiku přesunuje ve třech konvojích rozložených do tří večerů asi 700 amerických vojáků, kteří s sebou budou mít podle Johna Ambelanga, mluvčího 2. jezdeckého pluku (2nd Cavalry Regiment) z Vilsecku asi 150 kusů techniky. České zdroje uvádějí až 190. Míří na cvičení Saber Guardian 2021, které je součástí aliančního cvičení NATO Defender Europe 2021. Návrat Američanů z cvičení je naplánován na 12. až 16. června.