V Česku je 94 nakažených koronavirem, ve čtvrtek se sejde vláda

Praha - Počet potvrzených případů nákazy koronavirem dnes v Česku stoupl na 94. Od úterý se tak počet infikovaných zvýšil o 31, což je zatím největší denní nárůst nakažených v zemi. Nové případy dnes hygienici podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zaznamenali v Praze a devíti krajích. Nejvyšší ústavní činitelé vyzvali veřejnost ke klidnému a zodpovědnému přístupu. Ve čtvrtek ráno se situací bude na mimořádném jednání zabývat vláda.

Ministr zdravotnictví Vojtěch dnes odpoledne oznámil, že stav dvou lidí nakažených koronavirem se zhoršil. Jeden z těchto pacientů je hospitalizovaný na jednotce intenzivní péče v pražské Nemocnici na Bulovce. Podle televize Nova je to řidič taxi, u kterého není jasný zdroj nákazy. Druhou pacientkou s obtížnějším průběhem nemoci je podle Vojtěcha seniorka hospitalizovaná v Brně. Podle ředitele brněnské fakultní nemocnice Jaroslava Štěrby je ale žena ve stabilizovaném stavu a leží na standardním pokoji.

Nové případy dnes podle ministra ohlásili hygienici v Praze, Středočeském, Karlovarském, Plzeňském, Olomouckém, Moravskoslezském, Zlínském, Libereckém, Jihočeském a Jihomoravském kraji.

Nejvíc nakažených je podle dostupných informací v Praze a Ústeckém kraji. Hygienici v hlavním městě registrovali dnes vpodvečer 41 pozitivně testovaných lidí, z toho 11 případů je z dneška. V Ústeckém kraji bylo dnes odpoledne 12 lidí s prokázanou nemocí COVID-19. Z nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, se zatím žádný z pacientů nevyléčil.

Situací kolem koronaviru se dnes na Pražském hradě zabývali také nejvyšší ústavní představitelé. Občany vyzvali ke klidnému, zodpovědnému a racionálnímu přístupu. Zároveň vyjádřili naději, že se situace v co nejkratší době stabilizuje.

Světová zdravotnická organizace dnes oznámila, že považuje šíření nákazy nového typu koronaviru za pandemii. Podle premiéra Andreje Babiše se tím ale pro Česko nic nemění. "To neznamená nic. My to víme a my se podle toho chováme," řekl Babiš televizi Nova.

Stejně jako v březnu plánuje ministerstvo zdravotnictví nakoupit 600.000 respirátorů v případě potřeby také v dubnu. Prvních 200.000 respirátorů slíbilo do státních nemocnic a praktickým lékařům dodat do pátku. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) dnes oznámila, že resort zdravotnictví by měl dnes uvolnit poskytovatelům sociálních služeb 100.000 roušek. Téměř polovina poskytovatelů péče o seniory, postižené a další potřebné podle průzkumu už pro své pracovníky roušky nemá. V příštích dnech by pak podle Maláčové měla do Česka dorazit dodávka deseti milionů roušek. Zajištění respirátorů podle ní bude otázka několika dnů. Senioři jsou nemocí COVID-19 nejvíce ohroženi.

Kvůli koronaviru byla dnes odpoledne preventivně ukončena schůze Sněmovny. O předčasném ukončení Sněmovna rozhodla na návrh předsedy Radka Vondráčka (ANO), který se tak rozhodl po konzultaci s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Dohodly se na tom i poslanecké kluby. Další řádná schůze je plánovaná až na polovinu dubna.

Co se týče dopadů šíření koronaviru na ekonomiku, ta česká je podle premiéra Babiše a guvernéra centrální banky Jiřího Rusnoka velmi dobře připravena. "Máme robustní rezervy, což nám dává možnost na tu situaci adekvátně reagovat," uvedl Rusnok. Podle Babiše vláda vyzve banky, aby byly nyní vstřícné k podnikatelům a firmám. Podle Hospodářské komory by firmy kvůli koronaviru mohly přijít řádově o desítky miliard korun.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se chystá posunout termín pro odevzdání daňového přiznání u daně z příjmu a úhradu daně drobným podnikatelům a fyzickým osobám o tři měsíce. Stabilizační balíček chce představit příští týden.

Koronavirus už ekonomiku zasahuje. Škoda Auto se obává problémů se zásobováním díly z Číny. Autobusový dopravce FlixBus zastavil do 3. dubna provoz svých linek do Itálie. Pro soukromé dopravce stát vyčlení 100 milionů korun na pořízení dezinfekčních a ochranných pomůcek pro řidiče a další personál.

Ode dneška zůstalo doma 1,7 milionu žáků a studentů, škody jsou s výjimkou mateřských do odvolání zavřené. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula předpokládá, že uzavření škol a zákaz akcí budou trvat minimálně měsíc. Rodiče dětí do deseti let mohou čerpat ošetřovné, nejdéle ale devět kalendářních dnů. Lidovci vyzvali vládu k rychlé změně tak, aby ošetřovné pokrylo celou dobu uzavření škol.

Výrok Merkelové o koronaviru by podle Babiše mohl vyvolat paniku Vyjádření německé kancléřky Angely Merkelové, že by se novým typem koronaviru mohlo v Německu nakazit přes 60 procent obyvatel, by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) mohlo vyvolat paniku. Česko přijalo opatření, aby v zemi tak černý scénář nenastal, sdělil dnes premiér ČTK. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se domnívá, že jde o matematický model, který nezohledňuje opatření. Podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) vláda přijímá opatření, která co nejvíc zmírní dopad koronaviru. I podle opozice mají přijatá přísná opatření předejít podobným scénářům. "Nechci komentovat situaci v Německu, i když si myslím, že taková prohlášení vyvolávají spíš paniku. My jsme každopádně přijali razantní opatření, aby o tak černých scénářích nemohla být ani řeč," reagoval Babiš na vyjádření Merkelové. Později dodal, že kancléřka zřejmě vycházela ze scénáře, kdy by stát nepřistoupil k žádným opatřením. "Ten předpoklad vychází z nějakých teoretických matematických modelů a příliš nezohledňuje aktuální situaci nebo přijatá opatření," řekl ČTK ke kancléřčinu vyjádření ministr zdravotnictví Vojtěch. Kancléřka dnes v prvním veřejném vyjádření k situaci kolem koronaviru uvedla, že by se mohlo nakazit 60 až 70 procent Němců. Vyzvala také k solidaritě s ohroženými skupinami obyvatel. "Česká republika opatření přijala dříve než všechny státy v Evropě včetně Německa právě proto, abychom zabránili masivnímu rozšíření epidemie. Jako první jsme zakázali přímé lety z Itálie, pro české občany, kteří se odsud vraceli, jsme zavedli povinnou karanténu, lidi s podezřením na nákazu testujeme doma, děláme kontroly na hranicích, operativně jsme rozhodli o zrušení společenských akci s účasti nad 100 lidi a uzavřeli jsme školy. Bohužel některé evropské země tak rychle a radikálně nereagovaly. My jsme tedy v jiné výchozí situaci a uděláme maximum pro ochranu našich občanů a jsem přesvědčen, že situaci zvládneme. Musíme být všichni jednotní a táhnout za jeden provaz a virus porazíme," uvedl Babiš. Hamáček uvedl, že neví, o jaká data kancléřka své vyjádření opírá. "Vláda se při svém rozhodování řídí snahou o maximální ochranu obyvatel ČR a přijímá taková opatření, která v co nejvyšší míře zmírní dopad koronaviru na kapacity českého zdravotnictví," uvedl. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že podle vyjádření odborníků se tak extrémní počet nakažených, o jakém mluvila Merkelová, v Česku neočekává. "Přijatá opatření, byť mohou někomu připadat přísná, mají za cíl právě předejití takto katastrofálním scénářům. Je tedy v zájmu nás všech, aby lidé dodržovali všechna pravidla, včetně karantény," uvedla. Podle předsedy SPD Tomia Okamury by pro Česko bylo nejhorší, kdyby si nechalo radit od Merkelové. "Efektivní opatření musí být na hranicích, musíme dobře připravit zdravotní systémy České republiky a účinnými způsoby bránit šíření v naší zemi. Obavám paní Merkelové se nelze divit, neboť jí po Německu běhá několik set tisíc migrantů, o kterých nemá žádnou evidenci," uvedl Okamura.