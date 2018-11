Praha - V současnosti je v Česku 250 digitálních služeb a 5000 informačních systémů veřejné správy. Chybí ale legislativa, která by umožnila jejich propojení a plné využití. Na konferenci Digitální Česko 2018+ to uvedl vládní zmocněnec pro digitalizaci a ICT Vladimír Dzurilla.

"Jde o to, aby registry sdílely informace mezi sebou a občan nemusel dokládat stejná data na úřadech několikrát," uvedl Dzurilla. Součástí legislativních změn by měla být i změna přístupu k přípravě zákonů. Ta by měla celá probíhat elektronicky.

Ministerstva podle Dzurily dosud předložila celkem 672 záměrů reagujících na koncepci elektronizace státní správy Digitální Česko. V současnosti vláda záměry vyhodnocuje a pak začne některé uvádět do praxe. V nejbližší době by měl být hotový například portál moje daně nebo v polovině roku zákon o elektronickém zdravotnictví.

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková doplnila, že Česko chce spolu s Německem usilovat o vytvoření evropského centra umělé inteligence. Jeho sídlo by mohlo být v Praze.

Podle estonského premiéra Jüriho Ratase by měla elektronická výměna dat probíhat v rámci celé Evropy. Záměr ale naráží na různé úrovně zabezpečení v jednotlivých zemích. Sdílení zkušeností z digitalizace s africkými zeměmi by podle něj mohlo přispět k vyřešení migrační krize. Estonsko je evropský lídr v elektronizaci státní správy.

Premiér Andrej Babiš na konferenci nakonec kvůli jednání ve Sněmovně nevystoupil.

