V Česku je 293 případů koronaviru, vláda zakázala volný pohyb lidí

Praha - Vláda zakázala s účinností od půlnoci z dneška na pondělí do 24. března 06:00 kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru volný pohyb lidí po celé České republice. Zákaz volného pohybu se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). V Česku je 293 lidí nakažených novým typem koronaviru, uvedl po dnešním mimořádném jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Za dnešek se počet potvrzených případů zvýšil zhruba o 33 procent, dodal.

První případy nákazy byly v Česku potvrzeny 1. března. V sobotu večer byl počet pacientů nakažených koronavirem 189, dnes ráno bylo 214 případů.

Podle Vojtěcha bude v pondělí k dispozici dalších 52.000 respirátorů. Na nedostatek těchto ochranných pomůcek si stěžují zdravotníci i pracovníci v sociálních službách.

Na nákazu koronavirem zatím nikdo nezemřel, stav dvou pacientů je podle informací z dopoledne vážný. Jde o dva taxikáře, jeden leží ve Všeobecné fakultní nemocnici a je připojen na mimotělní oběh, druhý je hospitalizovaný na Bulovce, má zavedenou plicní ventilaci.

Mezi infikovanými jsou po dnešku i další zdravotníci: lékařka z polikliniky ve Strakonicích a už druhý lékař z oddělení ARO v Nemocnici Břeclav. Potvrzená nákaza u jednoho z pacientů na interním oddělení v nemocnici ve Šternberku na Olomoucku poslala do karantény 31 tamních zdravotníků.

Zákaz provozu se nevztahuje na autoservisy či prodej jízdenek

Uzavření obchodů a zákaz služeb se nevztahuje na autoservisy, zahrádkářství, prodej jízdenek, květinářství nebo prodej zdravotních prostředků. Vláda naopak nově zakázala s výjimkami prodej ubytovacích služeb, provoz autoškol, taxislužby s výjimkou těch rozvážejících potraviny a prodej elektroniky, který byl mezi výjimkami původního nařízení ze soboty. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (za ANO).

Novým usnesením vláda konkretizuje sobotní nařízení. Tím od soboty 06:00 rozhodla o uzavření obchodů s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic, malých domácích zvířat a krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček nebo novin a časopisů.

Česko je po Itálii, Španělsku a Rakousku čtvrtou evropskou zemí, která přistoupila na omezení pohybu obyvatel. Zákaz volného pohybu Babiš navrhoval i proto, že někteří lidé nedodržují nyní stanovená omezení proti dalšímu šíření koronaviru. Dnes v televizi Prima zopakoval, že šíření nemoci, kterou virus způsobuje, je trestný čin a za porušení individuální karantény hrozí až třímilionová pokuta.

V Česku je 253 potvrzených případů nákazy novým koronavirem, údaje k 18:00 zveřejnilo ministerstvo na webu. Ráno bylo 214 pozitivních testů. Nejvíce onemocnění COVID-19 má Praha, a to 96. Za metropolí následuje Olomoucký kraj s 31 případy, Středočeský s 28 a Ústecký kraj s 18 nakaženými.

Vláda aktivovala Ústřední krizový štáb, povede ho Prymula

Vláda rozhodla o aktivaci Ústředního krizového štábu kvůli šíření nového typu koronaviru. V jeho čele bude náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Svolání štábu už dnes dopoledne avizoval premiér Andrej Babiš (ANO), už dříve jeho aktivaci podle svých vyjádření několikrát předsedovi vlády navrhoval ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Štáb podle statutu po vyhlášení krizové situace, mezi které se řadí i současný nouzový stav, připravuje návrhy řešení. Jeho předseda je předkládá Bezpečnostní rady státu, v případě nutnosti vládě.

Vláda odložila kvůli koronaviru doplňovací senátní volby

Vláda odložila kvůli hrozbě nového typu koronaviru konání senátních voleb. Uvedl to po dnešním mimořádném jednání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Doplňovací senátní volby na Teplicku byly naplánovány na 27. a 28. března.

Volby byly vyhlášeny v souvislosti s náhlým úmrtím zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS). Vítěz se má ujmout mandátu na zbytek volebního období, tedy asi na čtyři roky. Kdy by se volby měly konat, Babiš neoznámil.

O senátorské křeslo se na Teplicku uchází deset lidí. Patří k nim primátor Teplic Hynek Hanza (ODS) nebo hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM). Kandidátka hnutí STAN Jana Syslová ve čtvrtek ukončila kampaň. Vyzvala uchazeče, aby kandidaturu stáhli s cílem volby odložit.

Vláda už zavedla mnohá omezení, která zasáhla i běžný život. Uzavřena je například část obchodů a služeb, zavřené jsou vyjma takzvaného prodeje z okna ven restaurace, bary a další podobná zařízení. Zavřely školy, divadla, kina i jiné kulturní instituce. Omezení se týkají i cestování do zahraničí, od půlnoci bude platit úplný zákaz.

Mezi nakaženými přibyl další taxikář, leží ve Všeobecné fakultní nemocnici a je připojen na mimotělní oběh. Druhým pacientem ve vážném stavu je řidič taxi, který měl pozitivní test na začátku týdne. Je hospitalizovaný na Bulovce, má zavedenou plicní ventilaci. Mezi nově nakaženými je i další zdravotník, tentokrát lékařka z polikliniky ve Strakonicích. Ve Šternberku kvůli nakažení pacienta jsou v karanténě 31 zdravotníků. Pozitivní test má i zaměstnanec Škoda Parts Center, což je ale mimo hlavní výrobní závod automobilky. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes uvedl, že většina pacientů má jen lehčí průběh.

Dvě pětiny nakažených se podle webu ministerstva infikovaly v zahraničí, necelá čtvrtina v Česku a u zhruba 36 procent nebylo místo nákazy zjištěno. I proto vláda nyní jedná o možném vyhlášení karantény pro celou republiku. Plošné omezení pohybu obyvatel zatím v Evropě platí v Itálii, v Rakousku a ve Španělsku.

Kvůli koronaviru už vláda vyhlásila ve čtvrtek nouzový stav, zrušeny byly kulturní i sportovní akce, od soboty jsou zavřené obchody a restaurace. Některé podniky nabízejí možnost rozvážky jídla. Obchodů s potravinami, lékáren, drogerií, benzinových pump a dalších výjimek se uzavření netýká. Od pondělí bude až na výjimky zakázán vstup do Česka všem cizincům a Čechům cestovat kamkoli do zahraničí.

Nemocnice by podle Babiše měly odložit výkony, jež odložit lze

Vláda dnes projedná opatření, podle kterého by nemocnice, ambulantní lékaři a stomatologové odložili všechny preventivní výkony i další výkony, které odložit lze. Řekl to Babiš v televizi Prima. Chce, aby byly dvě specializované nemocnice s lůžky pro lidi s koronavirem, jedna v Praze, jedna v Brně.

"Budeme chtít, aby nemocnice odložily odložitelné výkony.... Potřebujeme, aby ty nemocnice se soustředily jenom na koronavir," řekl premiér. Týká se to i ambulantních lékařů a zubařů, dodal.

Největší část nakažených je ve věku od 25 do 54 let. Počet nakažených seniorů nad 65 let je vyšší než počet nemocných dětí. Testováno zatím bylo přes 4000 lidí.

V sobotu bylo nejvíce infikovaných v Praze, následovaly Středočeský, Olomoucký, Ústecký a Zlínský kraj. Potvrzené případy onemocnění COVID-19 mají i ostatní kraje. Výrazněji přitom stoupnul počet nakažených v Olomouckém kraji, kde měl pozitivní test i lékař urgentního oddělení Fakultní nemocnice (FN) v Olomouci. Nakaženého lékaře má také nemocnice v Břeclavi.

Kvůli koronaviru vláda vyhlásila ve čtvrtek nouzový stav, zrušeny byly kulturní i sportovní akce, od soboty jsou zavřené obchody a restaurace. Některé podniky nabízejí možnost rozvážení jídla. Obchodů s potravinami, lékáren, drogerií, benzinových pump a dalších výjimek se uzavření netýká.

Od pondělí bude až na výjimky zakázán vstup do Česka všem cizincům a Čechům cestovat kamkoli do zahraničí.

Kraj obdržel dalších 800 respirátorů,otvírá místa pro odběry

Středočeský kraj obdržel dalších 800 respirátorů z hmotných rezerv, rozdělí je nemocnicím i záchrance. Místa pro odběry určené výhradně hygieniky fungují v Kladně, Benešově a Kolíně. V pondělí by mělo začít fungovat v Mladé Boleslavi a dle předpokladů do konce týdne v Příbrami. Nemocnice v regionu omezí neakutní operace a vyšetření, řekla na dnešní tiskové konferenci novinářům středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. (ANO)

Testování samoplátců kraj zatím nepřipravuje. "Jsme omezení počtem ochranných pomůcek," uvedla k tomu hejtmanka s tím, že testy u lidí provedené během karantény nemusí být navíc prokazatelné. V regionu nabírají vzorky pro testování od 5. března i středočeští záchranáři, na žádost krajské hygienické stanice jezdí k lidem domů. Pro tento úkol je vyčleněno pět vozů.

V sobotu obdrželi středočeští záchranáři dodávku 50 kusů respirátorů, poté bylo ještě uvolněno 300 kusů respirátorů pro nemocnice provozující odběrová místa. Ve čtvrtek hejtmanství podle Pokorné Jermanové očekává velkou zásilku. Podle toho, jak rozsáhlá bude, chce hejtmanství vedle zdravotníků zásobit i poskytovatele sociálních služeb. Protože jsou senioři nejohroženější skupinou, půjdou ochranné pomůcky nejdříve například do domovů seniorů.

Hejtmanka také uvedla, že ačkoliv se kraj nespoléhá pouze na státní pomoc, nedaří se respirátory a roušky sehnat. Kamion mířící s ochrannými pomůckami z Německa do Středočeského kraje byl na hranicích zastaven a zabaven na základě nově platného zákazu vyvážení těchto věcí ze země.

Firmu, která měla dodat pět milionů roušek, někdo podvedl

Smlouva na pět milionů roušek, které měly do České republiky dorazit v pondělí, byla porušena, řekl v pořadu Partie televize Prima premiér Andrej Babiš (ANO). Česká firma je v Číně objednala a zaplatila, někdo ji ale podle něj podvedl. Uvedl také, že podle informací od náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly je vyjednaný kontrakt na 10 milionů roušek z Číny v šesti dodávkách, první by měla dorazit nejpozději v sobotu.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) později na twitteru uvedl, že jeho resort má potvrzené objednávky na 1,1 milionu respirátorů a pět milionů roušek z Číny. Jedná o tom, aby v Česku byly do středy. Závazně má úřad objednán také milion testů na koronavirus, prvních 150.000 by jich podle Hamáčka mělo dorazit speciálem v nejbližších dnech.

Roušky měly být podle dřívějších vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) k dispozici zejména pro ochranu potenciálně rizikových pacientů například v zařízeních sociálních služeb. Roušky měl dostat například personál, dále lidé poskytující domácí péči a terénní služby.

"Ministerstvo vnitra má potvrzené objednávky na 1,1 milionu respirátorů a pět milionů roušek z ČLR. Jednáme s Travel Service o zajištění dopravy tak, aby náklad do ČR dorazil do středy," napsal na twitteru Hamáček. Babiš v sobotu řekl, že se s Hamáčkem domluvil, že právě ministr vnitra si vezme nákup a spolupráci na starost vzhledem k jeho dobrým kontaktům do Číny.

Stát v sobotu uvolnil ze zásob Správy státních hmotných rezerv 10.000 respirátorů, které začne dnes rozvážet. V pondělí by měl stát dostat dalších 52.000 respirátorů tříd FFP2 a FFP3, řekl Babiš.

Skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera nabídla České republice darem 120 tun zdravotnických pomůcek. Uvedla to v dnešní tiskové zprávě. Už minulý týden přivezla PPF prostřednictvím biotechnologické firmy Sotio do ČR z USA 20.000 ochranných masek.

V Číně a ve Španělsku pak PPF skrze společnost Home Credit nakoupila a v pondělí bezplatně státu předá pomůcky v hodnotě 100 milionů korun. Jedná se o 1,8 milionu chirurgických masek, 1,7 milionu respirátorů N95 a testovací sady. Pomůcky budou podle PPF připraveny v pondělí večer k převozu do ČR, dopravu bude zajišťovat vláda.

Předseda vlády dnes také zopakoval, že stát měl dříve objednávku na 190.000 respirátorů, ale mezitím jedna z evropských zemí zakázala vývoz. Připomněl také, že budou vypravena dvě letadla do Číny, jež by měla dovést 100.000 rychlotesterů.