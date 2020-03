V Česku je 28 případů koronaviru, nové dva mají vazbu na Itálii

Praha - V Česku jsou dva nové případy nákazy novým typem koronaviru. Jde o manželský pár, který byl lyžovat v severní Itálii. Zůstanou v domácí karanténě. Celkem je infikovaných 28. Na twitteru to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Pozitivní testy pocházejí podle Vojtěcha z pražské Nemocnice na Bulovce. "Jedná se o manželský pár, který byl lyžovat ve středisku Val Gardena v Itálii se skupinou osob, u kterých se již v minulých dnech onemocnění potvrdilo. Oba jsou v domácí karanténě," napsal Vojtěch.

První tři případy nákazy koronavirem v Česku testy odhalily před týdnem v neděli. Během pátku i soboty přibylo po sedmi nových nakažených. Celkem 24 případů má souvislost s Itálií. Jde o lidi, kteří tam pobývali, dva se od nich nakazili. Zbylé čtyři případy mají vazby na americký Boston. Testováno bylo dosud v Česku podle ranních údajů 787 lidí, z toho téměř 200 za sobotu.

Průběh nemoci byl u 26 dosud známých infikovaných mírný, někteří jsou zcela bez obtíží. Léčí se v pražské Nemocnici Na Bulovce a v nemocnici v Ústí nad Labem, postupně ale přibývá nemocných v domácí karanténě. Zdravotníci jí začali dávat přednost, aby zůstala nemocniční lůžka volná pro lidi s případným vážným průběhem nemoci.

Od soboty ministerstvo zdravotnictví zavedlo opatření, které dopadá na lidi vracející se z Itálie. Týká se českých občanů a cizinců, kteří v Česku trvale a přechodně žijí nebo pracují. Mají povinnost ohlásit se po návratu lékaři a zůstat ve dvoutýdenní karanténě. Omezení se nevztahuje na řidiče kamionů a zdravotní služby a na piloty. Česko také v sobotu přestalo vydávat víza lidem v Íránu, který podobně jako Itálie patří ke koronavirem silně zasaženým zemím.

Italská vláda mezitím přijala v noci na dnešek opatření, kterými zcela uzavřela celý region Lombardie a také 14 provincií v regionech Emilia-Romagna, Veneto (Benátsko) a Piemont. České ministerstvo zahraničí v reakci nedoporučuje cestovat do celé Itálie.

Čeští občané se mohou vrátit domů i z uzavřených oblastí. Premiér Andrej Babiš Čechy v Itálii včetně těch, kteří tam pracují, vyzval k návratu. Čeští turisté by se podle něj z Itálie měli vrátit okamžitě.

S letišti v severní Itálii a s dalšími dvěma zeměmi s velkým počtem nakažených, Čínou a Jižní Koreou, přerušilo Česko už dřív letecké spojení. Platí také zákaz vývozu dezinfekčních přípravků na ruce a respirátorů s vysokou účinností do zahraničí.

Na deseti hraničních přechodech budou od pondělí namátkové kontroly, při nichž budou hasiči lidem v autech měřit teplotu. Lidé přijíždějící do Česka také na hranicích, v mezinárodních vlacích a na leteckých spojích dostanou informační letáky ke koronaviru.

Správa železnic začala rozmisťovat desinfekce na nádražích

Správa železnic začala rozmísťovat na všech krajských nádražích a dalších frekventovaných nebo příhraničních stanicích stojany s dezinfekcí kvůli koronaviru. Stojany budou ode dneška například v Praze na hlavním nádraží, na nádraží v Holešovicích, Libni, Smíchově a Vršovicích a dále také v Plzni, Pardubicích, Hradci Králové nebo Ostravě. Uvedla to dnes správy Radka Pistoriusová.

"V pondělí umístíme stojany na dalších zhruba 30 nádraží ve Středočeském kraji a dále ve 13 lokalitách Ústeckého a Karlovarského kraje. Připravujeme instalaci i ve všech ostatních krajích, dnes například v Plzni na hlavním, na ostravském hlavním nádraží a ve stanici Ostrava-Svinov," dodala mluvčí.

Stojany prioritně osadí také Brno hlavní nádraží nebo stanice Břeclav, Znojmo, Jihlava, Havlíčkův Brod, poté Hodonín, Vyškov, Blansko, Žďár nad Sázavou a Veselí nad Moravou.

Již od soboty firma zavedla mimořádný úklid, tedy mimo běžný režim úklidu, a dezinfekce veřejných prostor a WC. Zajišťuje také ve všech stanicích, kde má WC, mýdla a papírové ručníky.

Na všech nádražích správa informuje cestující vracející se z Itálie o nařízené karanténě formou hlášení na tabulích, hlášení na info tabulích a bannerech.

Praha 6 dnes nechala dezinfikovat dvě školy teplým aerosolem

Radnice šesté městské části dnes nechala dvě ze svých škol, které navštěvují děti, u jejichž rodičů se potvrdila nákaza novým typem koronaviru, dezinfikovat teplým aerosolem. Ostatní základní a mateřské školy zřizované Prahou 6 jejich personál přes víkend dezinfikuje běžnými úklidovými prostředky ničícími viry. Radnice doporučila rodičům, aby v příštím týdnu děti do škol neposílali. Eadní Prahy 6 pro školství Marie Kubíková (ODS) řekla dnes ČTK, že doma zůstane 90 procent žáků.

Dezinfekce teplým aerosolem začala ráno v detašovaném pracovišti ZŠ a MŠ Emy Destinnové v Českomalínské ulici. Práce podle Marka Špacíra ze společnosti Adera, který dezinfekci provádí, zabere v této škole zhruba dvě hodiny. Do místností se rozfouká teplý aerosol, který obsahuje virucidní látky. Při práci na sobě Špacír musí mít ochranné pomůcky a nikdo další nesmí být v blízkosti. Budovu není následně potřeba větrat, po dvou až třech hodinách se do ní může už zase běžně vstupovat, řekl. Následně se přesune do nedaleké MŠ Terronská.

Radnice na odbornou dezinfekci škol navýšila běžný rozpočet o 100.000 korun a je připravena v případě potřeby poskytnout další peníze, uvedla Kubíková. Školy jsou podle ní dobře zásobené úklidovými prostředky, mýdly i dalšími produkty pro osobní hygienu. V případě potřeby jim je městská část zajistí.

Pro sociální pracovníky Prahy 6, kteří nejčastěji přicházejí do styku se seniory spadajícími do rizikové skupiny nákazy koronavirem, ČVUT slíbila dodat 100 litrů dezinfekčního gelu vlastní výroby, upozornila Kubíková.

Odborná dezinfekce se uskutečnila už ve čtvrtek také v ZŠ Antonína Čermáka. Ostatní školy zřizované Prahou 6 úklid celý víkend provádějí podle Kubíkové vlastními silami. S víkendovou dezinfekcí počítá také Gymnázium Nad Alejí, kam chodí děti nakažených rodičů. Škola o tom informovala na svém webu s tím, že příští týden plánuje běžnou výuku.

Praha 6 zřizuje 15 základních škol a 19 samostatných mateřských škol, dalších 14 jich funguje pod základními školami.