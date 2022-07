V Česku dnes vystoupí legendární kapela Kiss, podle názvu turné možná naposledy

Praha - Skupina Kiss, která je označovaná za legendu světového glam rocku, dnes večer vystoupí v Praze v rámci svého možná posledního turné End of the Road (Konec cesty). Již v letech 2000 až 2002 však Kiss absolvovali turné The Farewell Tour, které tehdy také označili za své poslední. Muzikanti převlečení za démona, hvězdného chlapce, mimozemšťana a kočku v Česku vystoupili několikrát, naposledy před třemi lety na fotbalovém stadionu v pražském Edenu. Tentokrát se koncert kapely uskuteční v pražské O2 areně.

Jako předkapela se od 19:45 představí The Last Internationale, americká rocková skupina, kterou tvoří newyorský kytarista Edgey Pires a zpěvačka Delila Paz. Dvojice je známá svými sociálně uvědomělými texty a silnými živými vystoupeními. Členové Rokenrolové síně slávy Kiss by na jeviště měli dorazit ve 21:00. Vstupenky zakoupené na původní termíny 1. července 2020 a 10. července 2021, které byly zrušeny kvůli protipandemickým opatřením, zůstály v platnosti.

Kapela známá svou jednoduchou a údernou hudba na pomezí glam rocku a hard rocku, pomalovanými obličeji, divokými kostýmy a dalšími výstřelky od svého vzniku v roce 1973 prodala více než 100 milionů alb. V aktuální sestavě Kiss jsou kromě původních členů, a to baskytaristy a zpěváka Genea Simmonse a kytaristy a zpěváka Paula Stanleyho, také kytarista Tommy Thrayer a bubeník Eric Singer.

Pro komunistický režim v bývalém Československu byli nepřijatelní nejen pro hlučnou muziku, ale také kvůli logu s runovými dvěma S evokujícími uniformy nacistických jednotek SS. Podsouvat Kiss nacistické sklony je však podle hudebních publicistů nesmysl. Už proto, že dva zakládající členové jsou židovského původu.