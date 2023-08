V Česku dnes padaly teplotní rekordy, nejtepleji bylo na jihu Moravy

Praha - Česko dnes zažilo mimořádně horký den, rekordní teploty naměřilo 39 ze 163 meteorologických stanic, které zaznamenávají teploty alespoň 30 let. Nejtepleji bylo ve Strážnici na jihu Moravy, kde teplota 35,5 stupně Celsia překonala 80 let starý rekord. Na dotaz ČTK to dnes řekl Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Nejtepleji dnes bylo v Jihomoravském kraji, na jihozápadě Zlínského kraje, v jižních Čechách, na severozápadě středních Čech, na jihovýchodě Ústeckého kraje a také na Vysočině. "Na Vysočině padly kromě Havlíčkova Brodu a Velkého Meziříčí rekordy na všech stanicích," uvedl meteorolog. Ze 14 tamních meteorologických stanic tak rekordní teploty naměřilo 12 stanic.

Strážnice dosud držela rekord pro dnešní den s teplotou 34,6 stupně Celsia z roku 1943. "Nejčastěji dnes stanice překonávaly rekordy z roku 2000," uvedl Borovička. Je to případ Kuchařovic na Znojemsku, kde teploměry zaznamenaly 35,2 stupně, Brodu nad Dyjí na Břeclavsku, kde se teploměry zastavily na 35,1 stupni, a také Moravských Budějovic na Vysočině, kde meteorologové naměřili 34,8 stupně.

Tropické třicetistupňové teploty vydrží v Česku i v následujících dnech. Ochlazení očekávají meteorologové až o víkendu, výjimkou bude jih a jihovýchod Moravy, kde i v sobotu budou maximální teploty překračovat 31 stupňů Celsia. V týdnu se budou objevovat ojedinělé přeháňky či bouřky. Od pátku bude pršet na většině území, bouřky mohou být o víkendu i silné. Vyplývá to z týdenní předpovědi ČHMÚ.