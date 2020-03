V Česku další dvě oběti, MZ pošle do krajů 300.000 respirátorů

Před vstupem do areálu Fakultní nemocnice Brno funguje stan, ve kterém zdravotníci provádějí odběry lidem s podezřením na nákazu novým typem koronaviru. Pacienti do něj přijíždějí osobními auty, aby se minimalizoval kontakt s personálem. Snímek je z 27. března 2020.

Praha - V Česku zemřeli další dva lidé s nákazou novým typem koronaviru. Počet obětí nákazy tak stoupl na 13. Na webu o tom dnes informovalo ministerstvo zdravotnictví. Naposledy úřad oznámil dvě oběti v sobotu. Více informací k nim ale nesdělil. Ministerstvo zdravotnictví pošle praktickým lékařům, pediatrům a zubařům v krajích 300.000 respirátorů. Dostat by je měli v úterý. V České televizi to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Nakažených v Česku k dnešním 8:30 bylo 2669, za sobotu jich přibylo 262. K dnešnímu dni bylo provedeno na 40.700 testů na koronavirus. Uzdravených zůstává 11 lidí, bohužel 13 pacientů nemoci už podlehlo, uvedlo bez bližších podrobností ministerstvo na twitteru.

Před víkendem úřad naposledy měnil počty úmrtí pacientů s koronavirem ve čtvrtek, kdy po krátké hospitalizaci v pražské Všeobecné fakultní nemocnici zemřely dvě ženy z domova důchodců v pražské Michli. Právě senioři patří mezi nejohroženější nákazou koronavirem a v nejméně sedmi domovech pro seniory se nákaza už objevila.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v sobotu v rozhovoru pro Českou televizi řekl, že situace v počtu nakažených v Česku není nejpříznivější. "Nastává kritická fáze epidemie, kdy uvidíme, jak si na tom s tou epidemií stojíme," řekl. Situaci bude podle něj možné ale vyhodnotit až v následujících dnech.

Zatím druhý nejvyšší denní přírůstek počtu nakažených zaznamenalo ministerstvo ve středu, bylo to 291 případů. V posledních dnech ale rostl také počet testů na koronavirus. V pátek jich zdravotníci provedli 5247, tedy asi o 800 více než o den dříve. V sobotu ale podle údajů na webu ministerstva provedených testů proti pátku ubylo, a to o zhruba 900 na 4326. Celkem tak bylo provedeno v Česku na 40.700 testů na koronavirus.

První tři případy onemocnění oznámilo Česko 1. března a počet pacientů vyléčených z nemoci COVID-19 se změnil naposledy v pátek, kdy lékaři oznámili 11. případ. Byl jím člověk, který se léčil v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Počet úmrtí pacientů s koronavirem v Česku se změnil v sobotu za čtvrtečních devíti obětí.

Čtyři pětiny nemocných se infikovaly v Česku, pětina v zahraničí. Ze zemí, v nichž se Češi nakazili, stále převažuje Itálie a Rakousko. Nejvíce nakažených úřady evidují v Praze, kde jich k dnešnímu ránu bylo podle ministerského webu přes 730. Středočeský kraj má přes 350 nakažených a třetí nejvyšší počet lidí s nákazou COVID-19 je v Moravskoslezském kraji, 280.

Ve světě mají nyní nejvíce potvrzených případů koronaviru Spojené státy. Podle údajů univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie monitoruje, počet nakažených Američanů překročil přes 121.000 a přes 2000 lidí tam na nákazu zemřelo. Nejvíce obětí nemoci COVID-19 má Itálie, kde počet mrtvých přesáhl hranici 10.000. Třetí nejvyšší počet nakažených, téměř 82.000, zaznamenala Čína, kde se nový typ koronaviru objevil loni koncem roku poprvé a kde nemoci podlehlo na 3300 lidí.

Denní počet provedených testů a nárůst pozitivních případů za poslední týden:

Počet provedených testů za den Počet pozitivních případů za den 21. března 1880 158 22. března 1793 114 23. března 2247 126 24. března 2976 185 25. března 4098 291 26. března 4429 259 27. března 5247 373 28. března 4326 262

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

Vojtěch: Ministerstvo pošle lékařům v krajích 300.000 respirátorů

Ministerstvo zdravotnictví pošle praktickým lékařům, pediatrům a zubařům v krajích 300.000 respirátorů. Dostat by je měli v úterý. V České televizi to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Jeho úřad tak podle něj chce vypomoct lékařům v krajích, kde vázne zásobování ochrannými pomůckami. Dohodl se na tom v sobotu se zástupci odborných asociací lékařů.

Zajišťování ochranného materiálu pro kraje má na starosti ministerstvo vnitra, které ho distribuuje například domovům důchodců, záchranné službě či páteřní síti nemocnic. Ministerstvo zdravotnictví zásobuje fakultní nemocnice. Podle Vojtěcha ale zásobení v krajích nefunguje ideálně, a jeho úřad se proto rozhodl lékařům v krajích vypomoct.

"My jsme se včera (v sobotu) sešli se zástupci krajských lékařů, praktickými lékaři, dětskými praktickými lékaři, ambulantními specialisty a zubaři a dohodli jsme se, že jim nyní vypomůžeme. V úterý dostanou 300.000 respirátorů tak, abychom je nenechali pouze na dodávkách z krajů, kde ne vždy to funguje ideálně," uvedl Vojtěch. Dodal, že v některých krajích je situace lepší, jinde horší.

Se zástupci lékařských asociací se ministr také dohodl, že by zásilka neměla být jediná. "Měla by to být nějaká pravidelná dodávka ze strany ministerstva zdravotnictví," řekl.

Vojtěch doplnil, že vinu za problémy se zásobováním nechce svalovat na kraje. Mají to podle něj také velmi složité, jelikož jsou tam různé zájmové skupiny, které chtějí také ochranné pomůcky, jako například řidiči. "Poptávka je obrovská a možnosti jsou nějakým způsobem limitovány," řekl.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v sobotu uvedl, že hasiči v noci začali rozvážet přes půl milionu respirátorů, přes tři miliony roušek a tisíce ochranných obleků. Například Středočeský kraj měl mít pro doktory či lékárníky k vyzvednutí 21.000 rukavic, 342.000 roušek, 3700 ochranných obleků, 2400 brýlí, 5760 respirátorů FFP3 a 44.200 respirátorů FFP2.

Hamáček se s Vojtěchem v sobotu dostal do rozepře na twitteru. Vojtěch na něm uvedl, že zásobování krajů je věcí ministerstva vnitra, ale že mu jeho úřad rád pomůže. Hamáček pak uvedl, že rozdělení distribuce na dva systémy je absurdní a že to mohou probrat v pondělí na jednání vlády. V rozhovoru pro Seznam Zprávy dnes Hamáček označil výměnu názorů na twitteru za chybu. Zdůvodnil to tím, že mají asi všichni napnuté nervy.

V Česku je od začátku koronavirové epidemie ochranných pomůcek nedostatek. Nejdříve si na něj stěžovali zejména lékaři a nemocnice, nyní úřady řeší chybějící materiál například u poskytovatelů sociální péče. V posledních týdnech se stát snaží nakoupit ochranné pomůcky zejména v Číně. V příštích týdnech by do Česka měly dorazit desítky milionů kusů již objednaného materiálu.