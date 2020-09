V Česku dál rekordně přibývá nakažených, dnes zatím 1710

Praha - Během dneška zatím přibylo v Česku 1710 případů covidu-19. Nárůst nakažených je znovu rekordní, v tomto týdnu potřetí za sebou. Je to o 417 víc než za stejnou dobu ve středu, kdy nakonec testy za celý den potvrdily nákazu koronavirem u 2139 lidí. To byl dosud nejvyšší denní přírůstek od začátku května a zároveň to bylo poprvé, kdy přibylo víc než dva tisíce pozitivních testů za jeden den. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví k dnešním 18:00.

Za víc než půl roku od vypuknutí epidemie se v zemi potvrdil virus u 42.739 lidí. Aktuálně je 18.930 nakažených. Hospitalizovaných je nyní 413, to je o 25 víc než předchozí den. Pacientů v těžkém stavu je 91, o deset víc oproti středečním údajům. Ještě na začátku září potřebovaly intenzivní péči čtyři desítky nakažených. Nemocnice podle ministerstva zdravotnictví zvládnou násobně víc pacientů s covidem-19 než nyní, a to i vážných případů. Nemocní s covidem v současnosti tvoří 2,4 procenta obsazenosti jednotek intenzivní péče. Do statistik večer přibylo také šest obětí, z toho tři úmrtí připadají na dnešek. Celkem s covidem zemřelo 488 pacientů.

Počty nakažených rekordně rostly i minulý týden, kdy denní přírůstek poprvé překonal tisícovku. Od té doby s výjimkou neděle denně přibývalo více než tisíc potvrzených nákaz. Více se ale testovalo. V srpnu počet testů za den pouze jednou překročil 10.000, kdežto minulý týden laboratoře od úterý do čtvrtka provedly každý den více než 15.000 testů, v pátek rekordních 19.000. Ve středu stihly 17.890 odběrů. Kapacita laboratoří je podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) 20.700 denně, cíl je 25.000.

Prvním znakem zlepšení epidemické situace bude podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška zmenšení podílu nových případů na počet testů. Ve středu dosáhl tento podíl skoro 12 procent, o den dřív byl necelých deset procent a v pondělí přes šest, zatímco o víkendu se tento ukazatel pohyboval také přes 11 procent.

Nejvýrazněji se nyní nákaza šíří v Praze a v přilehlých středočeských okresech, ale také na Kroměřížsku, jižním Plzeňsku, Uherskohradišťsku či Chebsku. V Praze hygienici za posledních sedm dní potvrdili 180 případů v přepočtu na 100.000 obyvatel, následuje Kroměřížsko se 161 případy, víc než 150 nakažených na 100.000 obyvatel mají okresy Praha-východ, Praha-západ, Beroun a Uherské Hradiště.

Od 10. září platí v celém Česku kvůli zhoršující se epidemické situaci povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov. Kvůli rostoucím přírůstkům nakažených i hospitalizovaných stát zavádí od pátku další plošná opatření. Budou zakázané vnitřní hromadné akce na stání pro více než deset lidí. Výjimku mají výstavy, trhy a podobné akce. Žáci a učitelé musejí nosit roušky i ve třídách s výjimkou prvního stupně základních škol. V celé zemi zůstanou restaurace či bary mezi půlnocí a šestou hodinou ráno zavřeny.

Lidé by měli dodržovat základní hygienická pravidla pod zkratkou 3R - kromě nošení roušek je to pravidelné mytí rukou a dodržování dvoumetrových rozestupů. Vojtěch je vyzval, aby se chovali ohleduplně a omezili co nejvíc účast na větších akcích. Nejčastějšími místy nákazy jsou podle ministerstva rodina a pracovní prostředí, rizikovou aktivitou je také návštěva společenských akcí, jako jsou rodinné oslavy a svatby. Více než pětina případů v poslední době pochází ze škol.