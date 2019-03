Praha - Na českých železnicích chybí podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) zhruba 300 strojvůdců, polovina z nich pak státnímu podniku České dráhy. Jejich přetíženost či nedostatek odpočinku příčinou nedávných železničních nehod nebyly. Ťok to řekl na interpelaci poslankyně STAN Věry Kovářové, která se dotazovala mimo jiné na příčiny devíti nehod na železnici během posledního měsíce.

Ministr uvedl, že vyšetřování posledních nehod zatím není definitivně uzavřeno, ale že podle předběžných výsledků vznikly selháním lidského faktoru. "Drážní inspekce říkala, že se strojvůdci necítili přetíženi nebo že by pociťovali nedostatek odpočinku," uvedl Ťok.

Drážní úřad přitom požaduje, aby strojvůdcům, kteří by místo odpočinku dále jezdili například u jiného dopravce, nově hrozily pokuty až do 100.000 korun. Dopravci, kteří budou nutit strojvůdce pracovat déle, než povolují zákonné limity, by pak mohli dostat sankci až milion korun. Změnu by měla přinést novela drážního zákona.

České dráhy provedly od minulého týdne 300 namátkových kontrol strojvůdců, nezjistily žádná systémová pochybení. Podle podniku jsou příčinou nehod z posledních týdnů lidská selhání, jejich chyby se různí. Podnik kvůli incidentům rozšíří praktickou výuku svých strojvůdců.

Ministr také uvedl, že většině nehod na železnici z poslední doby by nezabránilo modernější zabezpečovací zařízení typu ETCS, jehož zavádění na železnici má mnohaleté zpoždění. Ťok k tomu uvedl, že zařízení se zavádí při rekonstrukci hlavních tratí a že na zpoždění má vliv problém s jeho dodavateli, kteří prý dávají přednost zemím s vyšším počtem vlaků.

Počet mimořádných událostí na železnici letos prudce vzrostl, za první dva měsíce jich inspektoři museli řešit 220, meziročně o čtvrtinu více.