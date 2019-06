V Česku chybějí dopravní policisté, nováčci se školí v Jihlavě

Nástup policistů zařazených do základní odborné přípravy v jihlavském Vzdělávacím zařízení Praha, které se nově specializuje na dopravní policisty, se uskutečnil 4. června 2019 v Jihlavě.

Jihlava - Dopravní policii v České republice chybí asi 11 procent policistů. Slouží jich u ní přibližně 3300, tabulkových míst je asi o 400 víc, řekl v Jihlavě novinářům ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. V Česku tak připadá na 100.000 obyvatel zhruba 31 dopravních policistů.

Nováčci musí absolvovat odbornou přípravu v jihlavském pracovišti Vzdělávacího zařízení Praha, které se začalo specializovat právě na dopravní policisty. Roční kurz dnes zahájilo 23 nových dopravních policistů.

Základní odbornou přípravu mohli doposud nejen dopravní policisté absolvovat v Praze, Brně nebo Holešově. Jihlavské vzdělávací zařízení ji zajišťovalo do roku 2012. Od té doby poskytovalo jiné odborné kurzy v dopravě, například pro vedoucí dopravních inspektorátů nebo pro dopravní inženýry.

Nyní se policie rozhodla využít odborníky, které má v Jihlavě, a začít se specializovanou základní odbornou přípravu. Podle Martina Součka, ředitele Vzdělávacího zařízení Praha je to pilotní projekt, podobná specializovaná příprava by mohla v budoucnu vzniknout v Holešově, byla by určená pro cizineckou policii.

Základní odbornou přípravu musí absolvovat všichni policisté. Vzdělávají se v Praze, Brně, Jihlavě a Holešově. "Policie ČR má zhruba 40.000 policistů, přičemž přirozený odchod je asi 800. Když doplníme 800 policistů za rok, tak jsme nenabrali ani jednoho navíc," řekl Souček.

Podle Lercha je služba u dopravní policie náročná nejen kvůli rozsahu právních předpisů, ale i kvůli technice, kterou se musí nováčci naučit ovládat. Jejich nábor se daří zejména tam, kde je vyšší nezaměstnanost. Nejtěžší je získat nového policistu v Praze a Středočeském kraji. "Naopak na severní Moravě se nám daří úspěšně naplňovat stavy," řekl Lerch. Pomáhají podle něho náborové příspěvky i ukázky policejní práce pro středoškoláky a moderní technika, kterou policie pořizuje.

Odbornou přípravu by mělo ročně absolvovat asi 120 dopravních policistů. Jihlavské pracoviště sídlící v bývalém vojenském lazaretu z roku 1786 počítá během roku se čtyřmi nástupními termíny vždy pro třídu s maximálně 30 lidmi.