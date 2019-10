V Česku bylo ve čtvrtek místy přes 26 stupňů, opět padaly rekordy

Praha - V Česku ve čtvrtek opět padaly teplotní rekordy. Nezvykle teplé počasí panovalo zejména na severu Moravy a ve Slezsku, kde bylo místy přes 26 stupňů Celsia. Vůbec nejvyšší teplotu meteorologové naměřili v Ropici na Frýdecko-Místecku, a to 26,9 stupně. Na třech stanicích měřících alespoň 100 let bylo ve čtvrtek stanoveno nové teplotní maximum pro 24. říjen. Na dotaz ČTK to uvedl meteorolog Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Nad 26 stupňů vystoupala teplota kromě Ropice také v Karviné, kde bylo 26,5 stupně. V Mošnově na Novojičínsku naměřili 26,2 stupně Celsia a jen o jednu desetinu stupně méně bylo v Mořkově na Novojičínsku.

Teplotní rekordy pro 24. říjen ve čtvrtek padly zhruba na 40 procentech stanic, které měří teplotu alespoň 30 let. Takových je v sítí ČHMÚ kolem 150.

Nová maxima pro zaznamenala i trojice stanic s více než stoletou historií měření. V Opavě, kde teplotu měří už 140 let, bylo 25,1 stupně. V Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku má nové maximum pro 24. říjen hodnotu 24,8 stupně Celsia. A v Přerově naměřili nový rekord 24,6 stupně.