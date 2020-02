V Česku bylo testováno na koronavirus 135 vzorků

Praha - V Česku bylo v Národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu (SZÚ) na nový koronavir dosud testováno 135 vzorků, některé opakovaně. Podle ředitele SZÚ Pavla Březovského je k testování připraveno dalších devět či deset vzorků. Není namístě testovat každého, kdo se vrátil ze severu Itálie. Musí přijet z oblasti, kde se nemoc šíří, a mít horečku nad 38 stupňů, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Infomace zazněly po dnešním jednání Ústřední epidemiologické komise na ministerstvu zdravotnictví.

"Ani když by tu byl první případ, což nemůžeme vyloučit, není to důvod k panice, ani ke skupování potravin. Byla by to cestovatelská anamnéza, nemocný by byl izolován a léčen," řekl ministr. Podle náměstka ministra Romana Prymuly je pravděpodobné, že se nákaza v Česku objeví. Většina nakažených má podle ministra mírný průběh nemoci, nejnebezpečnější je pro seniory.

Pro státní nemocnice chce ministerstvo prostřednictvím Státní správy hmotných rezerv nakoupit ochranné prostředky v řádu týdnů. Respirátorů by mohly být podle jednání s výrobci desetitisíce, ministerstvo je dá i praktickým lékařům. Ministerstvo ve středu poslalo všem lékařům dopisy, jak postupovat v případě kontaktu s pacientem s rizikem nakažení koronavirem.

V Číně se začal nový typ koronaviru šířit začátkem loňského prosince, do Evropy se nemoc dostala o necelé dva měsíce později. První tři případy ohlásili lékaři 24. ledna ve Francii, následovaly Německo a Finsko. V Evropě je nyní 14 mrtvých, z toho 12 v Itálii, kde se v pátek 21. února vyskytl první případ úmrtí Evropana na nemoc COVID-19, a dva ve Francii. Itálie je s více než 450 nakaženými třetí zemí po pevninské Číně a Jižní Koreji. Nakažených je celosvětově přes 82.000.

Krizový štáb MPSV jednal o zajištění sociální péče při karanténě

Krizový štáb ministerstva práce jednal dnes o zajištění péče o seniory a další potřebné v době případné větší karantény kvůli novému koronaviru při výpadku personálu. Experti resortu spočítají také možné ekonomické dopady na firmy, kdyby jejich pracovníci museli zůstat v izolaci. Novinářům to po jednání štábu řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Štáb se sešel poprvé. Podle vývoje situace by mohl zasednout znovu příští týden.

"Rázně bych chtěla zdůraznit, že je potřeba zachovat klid, nešířit paniku a důležité je, abychom byli dobře připraveni," uvedla Maláčová.

Podle ní se štáb zaměřil na připravenost sociálních služeb a zaměstnanců v Česku na případnou epidemii. Zajímal se i o dopady na firmy. Ty by pracovníkům za prvních 14 dní karantény poskytovaly náhradu výdělku stejně jako u běžné nemoci. Lékaři by lidem v izolaci vystavovali e-neschopenky. Ministryně řekla, že systém elektronických neschopenek zvládl letošní chřipkovou epidemii a je připraven i na možnou další zátěž.

Krizový štáb sestavil seznam otázek a úkolů, které by se měly řešit. Týkají se postupu při zákazu návštěv v zařízeních, výpadku personálu v domovech pro seniory či nemožnosti poskytovat terénní služby lidem v jejich domácím prostředí. "Je to několik desítek oblastí, kde je potřeba spolupracovat se všemi resorty," podotkla ministryně.

Ministerstvo také spočítá, jaké ekonomické dopady by plošná karanténa na firmy v Česku mohla mít. Zvýšené výdaje by měli zaměstnavatelé za náhrady mzdy či platu. Omezit by se při rozsáhlejší epidemii ale mohly i zakázky a vývoz, podotkla Maláčová s tím, že jde o hypotetické scénáře. O situaci chce jednat s odboráři a podnikateli také v pondělí na tripartitě.

Vedení ministerstva chce připravit případná opatření a návod i pro své zaměstnance. V resortu je 22.851 pracovních a služebních míst. Z toho je 8635 pozic v sociální správě a 11.834 v úřadech práce.