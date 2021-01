V Česku bylo do středy očkováno proti covidu 19.918 lidí

Praha - V Česku bylo do středečního večera očkováno 19.918 lidí proti nemoci covid-19. Ministerstvo zdravotnictví dnes údaj poprvé zveřejnilo na webu. Podle úterního vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by měla být data o očkování zveřejňována jednou týdně, a to pravidelně ve čtvrtek. Očkování začalo v Česku 27. prosince.Podle Blatného by mělo ministerstvo zdravotnictví zveřejňovat počty očkovaných a počty dodávek vakcín. Ty ale na webu zatím nejsou.

První dodávka vakcín od společností Pfizer a BioNTech dorazila do Česka v sobotu 26. prosince. Šlo o symbolický počet 9750 dávek, který byl stejný pro všechny země EU. Před koncem roku ministerstvo povolilo používat z jedné lahvičky místo původně plánovaných pěti dávek až šest. Umožňuje to výrobce tím, že látky dává do lahvičky více, počítá se ztrátami při aplikaci.

Druhá dodávka vakcín obsahovala 23.400 dávek, dorazila 30. prosince. Další dodávka avizovaná na dnešek dorazila z poloviny už v úterý. Dodávky vakcíny od společností Pfizer a BioNTech by měly přicházet každý týden. ČR podle Blatného aktualizovala své požadavky na dodávky, místo čtyř milionů dávek by chtěla až osm milionů, přijdou ale později.

Kromě těchto dodávek má český stát objednáno také 1,9 milionu dávek asi pro 954.000 lidí od firmy Moderna, jejíž vakcínu ve středu doporučila k registraci v EU Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). V Česku by mohly být kolem 22. ledna.

Od pondělí se v Česku očkuje ve všech krajích, většinou zdravotníci nebo senioři v nemocnicích či domovech důchodců. Dosavadní vakcinační strategie počítá zpočátku s očkováním ve 30 centrech v nemocnicích, postupně by se pak měli zapojit praktičtí lékaři. Kapacity se budou navyšovat podle toho, jak bude Česko dostávat další dodávky vakcíny.

Ministr Blatný předpokládá, že očkování asi 600.000 lidí z prioritních skupin, mezi které patří zdravotníci a senioři nad 80 let, by mělo být hotové nejpozději v březnu. Až po nich by měly následovat další skupiny lidí. Rezervační systém pro očkování bude pro lidi nad 80 let spuštěn 15. ledna, pro ostatní pak od 1. února.