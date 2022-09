V Česku by v příštím roce mohly začít fungovat výdejny potravinové pomoci

Praha - V Česku by mohly v příštím roce začít fungovat výdejny potravinové pomoci. Balíčky z potravinových bank by potřební mohli v budoucnu pravidelně dostávat ve 150 místech po celé republice. Projekt představila dnes ve Sněmovně sociálnímu výboru ředitelka České federace potravinových bank (ČFPB) Veronika Láchová. V ČR je 15 potravinových bank. Lidé v tísni z nich mohou získat nejen jídlo, ale i drogerii či hygienické pomůcky. Nově banky spolupracují také s oděvní bankou, která se dnes otevřela.

"Připravujeme s ministerstvem práce projekt výdejen, který by posílil distribuční síť," uvedla Láchová. Podle ní by díky pravidelným výdejním místům byla pomoc dostupnější a výdejny by odlehčily i sociálním pracovníkům či organizacím, které nemají dostatek místa a podmínky pro skladování. Cílem je, aby za první rok začaly fungovat aspoň čtyři pětiny plánovaných 150 výdejen. Všechna místa by pak mohla vydat až 180.000 balíčků potřebným.

Podle Láchové lidí v nouzi, kteří žádají o potravinovou i jinou pomoc, přibývá. V květnu federace předpokládala, že potravinové banky budou koncem letoška zásobovat asi 260.000 lidí. Podle nynějších odhadů by jich v posledním kvartále mohlo být 350.000 .

Výdejny nyní fungují v několika regionech díky grantům. Celostátní projekt měl podle původních plánů začít od roku 2024. Organizátoři i ministerstvo se ho kvůli zvýšené poptávce po pomoci budou snažit zahájit dřív. "Věříme, že se podaří veškerou administrativu urychlit, aby rozjezd mohl nastat ne od roku 2024, ale v průběhu příštího roku," uvedla náměstkyně ministerstva práce pro evropské fondy Martina Štěpánková. Podle ní by tříletý pilotní projekt měl stát 65 milionů korun.

Láchová podotkla, že se letos v první polovině roku vyčerpaly "železné zásoby" bank i možnosti dárců. Ministerstvo poskytlo dotace na vytvoření krizových zásob. Sklady by měla pomoci doplnit také podzimní celostátní potravinová sbírka. "Česká veřejnost není v takovém rozpoložení a situace není tak dobrá, abychom očekávali rekordní množství potravin," uvedla Láchová. Podle ní se nejspíš v dalších měsících skladba pomoci, kterou budou lidé dostávat, změní. Méně bude konzerv a těstovin, víc budou potřební připravovat jídla z přebytků z řetězců. I těchto dodávek ale podle Láchové ubylo, a to o 15 až 20 procent.

V končícím období pro čerpání evropských dotací mělo Česko z fondů na materiální pomoc celkem 513 milionů korun. V další sedmileté době může využít 1,2 miliardy, upřesnila náměstkyně. Podle ní jsou potravinové banky hlavní a nejvýznamnější partner pro distribuci pomoci.