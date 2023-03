V Česku budou tento týden kolísat teploty přes den od tří po 15 stupňů

Praha - V Česku budou tento týden kolísat denní teploty od tří až po 15 stupňů Celsia. Ještě úterek bude podobně teplý jako dnešek, následně se ochladí a v závěru týdne teploty zase stoupnou. V noci mohou teploty v půlce týdne klesnout až na pět stupňů pod bodem mrazu. Vyplývá to z týdenní předpovědi, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Dnes a v úterý se také může znovu objevit silný vítr.

Dnes se teploty v Česku dostaly i přes 16 stupňů. V úterý se pak mohou teploty ještě pohybovat mezi devíti až 14 stupni, ale ve středu a čtvrtek se o několik stupňů ochladí. Ve středu očekávají meteorologové denní teploty jen mezi třemi až sedmi stupni, pouze na jihu Moravy by podle ČHMÚ mohlo být až devět stupňů. Ve čtvrtek budou zřejmě teploty od pěti do devíti stupňů.

Citelný bude pokles nočních teplot. Zatímco v noci na úterý mohou teploty dosáhnout až plus devíti stupňů, v noci na středu už bude asi jen mezi plus třemi a minus třemi stupni, v noci na čtvrtek pak dokonce jen mezi minus jedním až minus pěti stupni.

Od pátku se však bude znovu oteplovat. Páteční denní teploty očekávají meteorologové mezi devíti až 13 stupni a v jihozápadní polovině Čech mohou vystoupat až na 15 stupňů. V sobotu bude deset až 14 stupňů a v neděli deset až 15 stupňů. V noci na pátek budou teploty mezi plus dvěma až minus dvěma stupni a v noci na sobotu od plus tří po minus jeden stupeň. V noci na neděli už teploty neklesnou pod bod mrazu. Budou mezi dvěma až sedmi stupni nad nulou.

V úterý a středu bude oblačno až zataženo s přeháňkami, které mohou být i sněhové nebo smíšené. V dalších dnech už bude většinou polojasno až skoro jasno bez přeháněk, teprve v neděli se podle meteorologů zase zatáhne. Od dnešního odpoledne do úterního rána a potom zase v úterý večer a v první polovině noci na středu si musí lidé dát pozor na silný vítr. Podle výstrahy ČHMÚ bude dnes a v noci na úterý dosahovat vítr hlavně na severovýchodě Česka rychlosti až 65 kilometrů v hodině. V úterý večer a v noci na středu pak zesílí v nárazech na 70 kilometrů v hodině.

Po nejbližší čtyři týdny - ode dneška do 9. dubna - se podle měsíčního výhledu ČHMÚ nebudou teploty celkově vymykat dlouhodobým průměrům pro toto období. První dva týdny ale budou spíše teplotně mírně nadprůměrné a další dva týdny zase slabě pod dlouhodobým průměrem teplot. V prvních dvou týdnech zmíněného období budou týdenní průměry nejvyšších denních teplot kolem 11 stupňů Celsia, ve třetím týdnu kolem devíti a ve čtvrtém týdnu kolem 12 stupňů. "Přitom lze očekávat krátkodobé až několikadenní teplotní výkyvy jak do vyšších teplot, tak i do nižších," sdělil dnes pracovníci ústavu.