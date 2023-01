V Česku bude v týdnu větrno, na horách se očekávají přívaly sněhu

Praha - V Česku bude v týdnu větrno, na horách očekávají meteorologové trvalejší sněžení, v nížinách dešťové nebo smíšené přeháňky. Ve vyšších polohách Česka hrozí ode dneška do čtvrtka tvorba sněhových jazyků, někde i závějí. Průměrné nejvyšší denní teploty se budou nejčastěji pohybovat kolem tří stupňů Celsia a noční kolem nuly. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Dneškem začíná větrný týden na horách provázený přívaly sněhu. Napadnout by ho zde měly až desítky centimetrů. S tím budou souviset nebezpečné jevy. Už dnes nás v nižších a středních polohách potrápí nárazy jihozápadního až západního větru kolem 70 km/h, na horách to může být až 110 km/h," uvedl ČHMÚ na facebooku.

Od dnešních 06:00 do úterních 08:00 platí téměř pro celé území Česka s výjimkou části severovýchodních Čech a jižní a východní Moravy výstraha před silným větrem. Opět silnější nárazy větru se pak mohou objevit od úterního do čtvrtečního večera, výstrahy budou meteorologové upřesňovat. V kombinaci s novou sněhovou pokrývkou na horách se tak budou místy tvořit sněhové jazyky. "V Jizerských horách a Krkonoších, kde očekáváme nejvíce sněhu, se budou v polohách nad 800 metrů tvořit i závěje," uvedli meteorologové.

Nejnižší noční teploty se budou v týdnu pohybovat od dvou stupňů do minus dvou stupňů Celsia, v pátek od nuly do minus čtyř stupňů. Přes den budou nejvyšší teploty v pondělí a v úterý mezi nula až čtyřmi stupni, ve středu se budou pohybovat od dvou do šesti stupňů a ve čtvrtek a v pátek od jednoho do pěti stupňů Celsia.