V Česku bude od čtvrtka prezentovat železnici Evropský vlak

Praha - Do Česka přijede ve čtvrtek tzv. Evropský vlak, který má prezentovat význam a budoucnost železniční dopravy v Evropské unii. Postupně zamíří do Ostravy, Břeclavi, Brna, Prahy a Plzně. Vlak si na jednotlivých nádražích bude moci prohlédnout veřejnost. ČTK dnes o tom informovaly ministerstvo dopravy a České dráhy.

Na projektu Connecting Europe Express (CEE) spolupracuje většina evropských železničních společností včetně Českých drah. Expres při průjezdu ČR zastaví na krátké zastávce ve čtvrtek v Ostravě, o den později v Brně a v sobotu je naplánován program v Praze na hlavním nádraží. V neděli vlak zastaví ještě v Plzni. Souprava nazvaná Connecting Europe Express bude mít šest vagonů různých evropských dopravců. V nich budou pro návštěvníky informace o železničních technologiích a inovacích nebo o tom, jak Evropská unie podporuje infrastrukturní projekty.

"Evropský vlak je pro nás příležitostí, kdy můžeme široké veřejnosti prezentovat ekologickou přepravu osob a nákladů po železnici i cíle Evropské unie v jejím rozvoji,“ řekl šéf Českých drah Ivan Bednárik. Připomněl, že společnost chce v příštích letech investovat do nových vlaků přes 100 miliard korun. "Projeví se to v kvalitě cestování nejen v rámci České republiky, ale i do významných zahraničních destinací, kam jezdíme ve spolupráci s partnerskými dopravci. Desítky miliard korun investujeme také do rozvoje nákladní dopravy a moderních technologií, jako je přeprava ve speciálních kontejnerech innofreight," dodal Bednárik.

Ministerstvo plánuje pří jízdě vlaku z Brna do Prahy jednání se zástupci Evropské komise o rozvoji dopravní infrastruktury. V Praze pak bude pokračovat jednání se zástupci Saska o vysokorychlostních tratích.

Connecting Europe Express je hlavním projektem v rámci Evropského roku železnice 2021. Ten vyhlásila Evropská unie s cílem zvýšit všeobecné povědomí o výhodách železnice a také o výzvách do budoucna. Vlak odstartoval cestu 2. září v portugalském Lisabonu a skončí 7. října v Paříži. Při své cestě zamíří do všech hlavních měst Evropské unie, jimiž prochází evropská železniční síť.