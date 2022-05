Český Těšín (Karvinsko) - V Českém Těšíně na Karvinsku začal 18. ročník Festivalu muzejních nocí, který potrvá až do 11. června. V letošním roce je přihlášeno rekordních 601 institucí a 178 měst z celé republiky. Muzea, galerie a další organizace tradičně nabídnou návštěvníkům kromě prohlídek stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů. ČTK to dnes řekla předsedkyně Asociace muzeí a galerií Irena Chovančíková.

"Nás ten zájem samozřejmě hrozně těší. Je to takové obdarovávání nás a návštěvníků navzájem," uvedla Chovančíková. Doufá, že po dvou koronavirových letech akce přilákají vysoký počet lidí. "Koneckonců děláme ty naše aktivity pro lidi. Naše projekty se vždy zabývají speciálními tématy nebo tím, co máme ve sbírkách," podotkla Chovančíková. Festival muzejních nocí podle ní umožňuje lidem nejen lépe poznat místo, v němž žijí, ale přispívá i ke společnému trávení volného času. "U muzejních nocí je docela velká příležitost přiblížit muzeum v netradiční době a s netradičními programy i lidem, kteří do muzea jinak nezavítají," řekla Chovančíková. Národního zahájení festivalu se dnes zhostilo Muzeum Těšínska. Podle Chovančíkové nabízí festival řadu zajímavých programů, ale dnešní zahájení v Českém Těšíně je podle ní mimořádné i s ohledem na přeshraniční spolupráci se sousedním Polskem. "V dnešní době obzvlášť si myslím, že je dobré toto zdůrazňovat," míní Chovančíková.

Muzeum Těšínska lidem ve svém programu nabídne mnoho aktivit. Do Muzejní noci se zapojily desítky organizací, spolků a institucí v Českém Těšíně i v polském Těšíně. Připraveny jsou individuální prohlídky muzea, rekonstruovaná historická budova je přístupná veřejnosti od června 2020. Nachází se v ní moderní muzejní expozice Příběh Těšínského Slezska představující vývoj tohoto území od dob prehistorických po nedávnou minulost. Prohlédnout si lidé mohou i přírodovědnou výstavu Říční krajina Těšínska a její proměny. Výstava je věnována dvěma dominantním řekám na Těšínsku – Olši a Ostravici a jejich přítokům. Návštěvníci se ale mohou seznámit například i s tradičními řemesly.

Ředitel Muzea Těšínska Zbyšek Ondřeka ČTK řekl, že je velmi pyšný na to, že se národní zahájení koná právě v Českém Těšíně. "Pro nás je to taková prezentace širší veřejnosti, ne jenom té lokální, těšínské nebo krajské. Skutečnost, že se podařilo napasovat termín národního zahájení s tradiční těšínskou muzejní nocí, která se koná v polském i Českém Těšíně, je skvělou příležitostí prezentovat, jakým způsobem instituce na české a polské straně dokážou spolupracovat a co všechno dokážou vymyslet. Je to unikátní příležitost připomenout i těšínskou historii, která také nebyla jednoduchá," řekl Ondřeka.

V roce 2004 se po vzoru jiných evropských měst ujalo Národní muzeum iniciativy zorganizovat první Pražskou muzejní noc. Nevšední zájem o tuto novou formu propagace a popularizace muzejnictví vyústil ve vznik celorepublikového Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se od roku 2005 každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky. Od čtvrtého ročníku tato akce oficiálně začíná národním zahájením. Festival navazuje na Mezinárodní den muzeí, který od roku 1977 každoročně připadá na 18. května.