V Českém Švýcarsku začala doba hnízdění ohrožených ptáků

Ilustrační foto - V národním parku České Švýcarsko se letos vylíhl rekordní počet sokolů a černých čápů. Vedení parku to připisuje i dočasnému zákazu vstupu do okolí hnízdišť. Na snímku jsou ředitel Správy NP České Švýcarsko Pavel Benda (vpravo) a strážce Petr Paulíček při kroužkování mláděte čápa černého. ČTK/Nagel Richard

Krásná Lípa (Děčínsko) - V Národním parku České Švýcarsko a na území chráněné krajinné oblasti Labské pískovce začíná doba hnízdění zvláště chráněných sokolů stěhovavých, čápů černých a výrů velkých. Správa parku proto uzavírá a vyznačuje jejich hnízdiště, aby ptáky lidé nerušili. Dočasně nepřístupných bude 16 lokalit. Mluvčí parku Tomáš Salov to dnes uvedl v tiskové zprávě.

"Sokoli, čápi černí i výři jsou na rušení velice citliví a pokud jsou nuceni hnízdo opustit, hrozí zastydnutí vajec, úhyn mláďat hlady nebo vniknutí predátorů na hnízdo. Správa národního parku proto žádá návštěvníky, aby respektovali terénní označení hnízd a do hnízdních lokalit za žádných okolností nevstupovali," řekl mluvčí. Doplnil, že hnízdiště jsou obvykle vyznačena informační tabulí a vymezovacími páskami nataženými přes vstupní cesty do oblasti, kde hnízda jsou.

Dočasné uzavření hnízdních lokalit v období od 1. března do 30. června u sokolích a výřích hnízd a do 31. července u hnízd čápů černých, vyplývá z nového opatření, které vydala správa parku a které bude v platnosti po dobu příštích pěti let.

Další hnízdiště, do jejichž okolí je v jarním období dočasně zakázán vstup, se nacházejí na území Národní přírodní rezervace Kaňon Labe. Tento zákaz je ukotven v opatření obecné povahy platném pro období od roku 2020 do roku 2025.

Hnízdiště, která se nacházejí v CHKO Labské pískovce mimo území Národní přírodní rezervace Kaňon Labe, například v oblasti Tisé, Libouchce, Rájce, Ostrova nebo na levém břehu kaňonu Labe, jsou v terénu vyznačena vymezovacími páskami tak, aby návštěvníci byli informováni o přítomnosti hnízdících ptačích párů.