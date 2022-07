V Českém Švýcarsku nadále hoří 1000 ha, kraj zákaz vstupu do lesů nevyhlásil

Hřensko (Děčínsko) - Hasiči u požáru v Národním parku České Švýcarsko zasahují čtvrtý den, evakuováno muselo být za tu dobu odhadem 450 lidí. Přes noc se požár nerozšířil, hasiči dál zasahují na ploše o velikosti 1000 hektarů. Ústecký kraj nevyhlásil zákaz vstupu do lesů na svém území, přestože o zákazu dopoledne mluvil ředitel Správy národního parku České Švýcarsko Pavel Benda. Na místo dorazily hasičské posily z dalších krajů, pomáhají i vrtulníky ze zahraničí. Podle ředitele hasičů Vladimíra Vlčka na místě zasahuje asi 240 profesionálních a 250 dobrovolných hasičů. Oblíbené turistické místo, Pravčická brána i výletní zámeček s restaurací Sokolí hnízdo v Hřensku, vypadají podle průzkumu z vrtulníku v pořádku.

Ohniska v Hřensku se podle mluvčího krajských hasičů Lukáše Marvana daří držet pod kontrolou. Podle Marvana se podařilo požár zabrzdit i na dalších místech Národního parku České Švýcarsko, tedy v Mezné, Mezní Louce a ve Vysoké Lípě, odkud se někteří lidé museli evakuovat. Pod kontrolou hasičů je situace také u obce Janov. Další evakuace hasiči neplánují.

Požár dnes hasí sedm vrtulníků. Vedle dvou strojů, které poslaly na pomoc Polsko a Slovensko, s ohněm bojují i dvě armádní a dvě policejní helikoptéry a také vrtulník firmy Czechoslovak Group. Řekl to generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Díky masivnějšímu nasazení letecké techniky by podle Vlčka dnes mohl nastat při hašení zlom, vše ale závisí na počasí, zejména na síle větru. Podle Vlčka stále platí, že žádný z hasičů nebyl vážněji zraněn, kvůli dlouhému pobytu v dýmu ale potřebují oční kapky.

S likvidací požáru by měla pomoci i dvě speciální hasičská letadla z Itálie, která jsou schopna pojmout až 6000 litrů vody. Ta by podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) měla přistát odpoledne na letišti ve Vodochodech nedaleko Prahy. Do hašení se zapojí dnes nebo ve čtvrtek poté, co absolvují servis.

Do Hřenska dnes dorazily posily z dalších krajů, mimo jiné sedm profesionálních hasičů z Moravskoslezského kraje se čtyřmi vozidly a s velkoobjemovým čerpadlem. Dovezli i tři kilometry hadic, které společně s čerpadlem umožní snazší dálkovou dopravu vody do odlehlejších částí ohněm zasaženého parku.

Úřad pro civilní letectví dnes vyhlásil nad národním parkem České Švýcarsko zákaz letů. Bezletová zóna bude v kruhu o poloměru deset námořních mil, tedy asi 18,5 kilometru, do výšky 10.500 stop, tedy přibližně 3300 metrů. Do prostoru mohou pouze letadla a vrtulníky záchranných složek. Zákaz zatím platí do nedělní půlnoci.

Krajský úřad Ústeckého kraje nevydal plošný zákaz vstupu do lesů na území kraje a ani to výhledově neplánuje. Zákaz vstupu do lesů by se dotkl v jednom okamžiku celého území kraje, tedy i těch lokalit, kde nehoří. Lesy jsou přitom na velkém území kraje v Krušných horách, které patří mezi turistické oblasti, v Českém středohoří a na dalších místech.

O zákazu vstupu mluvil dnes dopoledne ředitel Správy národního parku České Švýcarsko Pavel Benda. Správa národního parku na facebooku informovala, že na základě informací z terénu uzavírá několik turistických tras, a to zelenou Hájenky - Mezní můstek, žlutou Hájenky - Janovská rozhledna, červenou Mezní Louka - Šaunštejn a zelenou Mezní Louka - Hluboký důl.

Uzavřen je rovněž přechod do Německa přes Hřensko. Využít lze přechod na Cínovci či v Petrovicích, případně se lze do Německa dostat po dálnici. Uzavřen je také příjezd do Vysoké Lípy z Jetřichovic, do obce Janov se mohou starousedlíci dostat z Děčína. Zavřená je také cesta z Hřenska do Mezné a Mezní Louky. Projet přes Hřensko na Děčínsku nemohou nadále ani pendleři, kteří dojíždějí za prací v Německu.

O možné pomoci pro místa, která poničil požár, bude dnes debatovat vláda. O její podobě rozhodne pak podle rozsahu škod, řekl vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Sbírka Donio od úterního odpoledne vybrala na pomoc zasaženým obcím a jejich obyvatelům asi 4,5 milionu korun. Hasičům také lidé nakoupili zásoby minerálních vod, ovoce a trvanlivých potravin.

Požár se v pondělí ráno rozšířil i do Saského Švýcarska, ani tam není zcela pod kontrolou, momentálně hoří na ploše asi 250 hektarů, napsala dnes agentura DPA. Obydlené oblasti nyní nejsou ohrožené. S plameny bojuje 148 hasičů a dalších záchranářů, zapojily se i průzkumné policejní helikoptéry.

V okrese Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří se nesmí do odvolání vstupovat do lesa. Policie informovala, že v úterý z lesů a polí v Saském Švýcarsku vyvedla 40 lidí, kteří nerespektovali zákaz vstupu. Deset z nich kvůli použití uzavřených stezek obvinila.