V Českém Švýcarku se po požáru otevřou v září další turistické stezky

Hřensko (Děčínsko) - V Českém Švýcarsku se v září otevřou další turistické stezky a silnice mezi Hřenskem a Mezní Loukou. Omezen bude pravděpodobně dál vstup do míst, ve kterých hořelo. Správa národního parku požádá ministerstvo životního prostředí o prodloužení platnosti omezení vstupu na požářiště a úpravu tohoto omezení, které je platné do 31. srpna. ČTK to dnes řekl mluvčí správy parku Tomáš Salov. Zatím není jasné, kolik zůstane po prázdninách na místě hasičů. Dnes jich je v lokalitě, v níž oheň zasáhl 1060 hektarů lesa, 129.

"Turisté budou moci na stezky, které nebyly bezprostředně zasaženy ohněm a žádné nebezpečí pro návštěvníky tam nehrozí. Budeme nicméně žádat o prodloužení platnosti omezení do míst, která jsou požárem zničena," řekl Salov. Od 1. září bude otevřena silnice mezi Hřenskem a Mezní Loukou. Skály v jejím okolí už zkontrolovali geologové.

Poničeny jsou vysokozátěžové bariéry na skalách v Hřensku. Náklady na jejich opravu podle Salova budou podle předběžných odhadů deset milionů korun. Příští týden geologové zkontrolují další skály, soutěsky a další skalní útvary poblíž.

Oheň vypukl v národním parku před měsícem, hasiči ho zlikvidovali za 20 dnů. Na místě se jich vystřídalo 6000. Správě parku předali hasiči území 12. srpna, od té doby ho strážci parku denně kontrolují. Pomáhají jim při tom drony, které vyhledávají místa se zvýšenou teplotou. "Drony měly brzy ráno zhoršené podmínky kvůli mlze, ale ani během dalších dopoledních hodin zatím nic nenašly. Hasiči s revírníky národního parku provádějí kontrolní pochůzky ve svých přidělených lokalitách," uvedli krajští hasiči twitteru. Na místě je nyní 84 dobrovolných a 45 profesionálních hasičů. Mluvčí hasičů Lukáš Marvan ČTK řekl, že zatím není jasné, jak to bude s nasazením hasičů od začátku září.

Policie vyšetřuje požár jako obecné ohrožení.