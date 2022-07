V Českém ráji spadl do skalní průrvy mladík, záchranáři ho vyprostili

Ilustrační foto - Pokud máte na toulky po Čechách víc času, můžete navázat na uvedené jednodenní výlety a doplnit k tomu další destinace. Z Prahy to například není daleko do Českého ráje, oblasti překrásných skalních měst s řadou hradů a zámků.

Ilustrační foto - Pokud máte na toulky po Čechách víc času, můžete navázat na uvedené jednodenní výlety a doplnit k tomu další destinace. Z Prahy to například není daleko do Českého ráje, oblasti překrásných skalních měst s řadou hradů a zámků. Kudy z nudy/

Malá Skála (Jablonecko) - V Českém ráji dnes odpoledne spadl do skalní průrvy šestnáctiletý mladík. Zachraňovali ho letečtí a horští záchranáři, pomáhali hasiči. ČTK o tom informoval mluvčí Horské služby ČR Radek Zeman. Zraněný mladík je v nemocnici.

Nehoda se stala v oblasti Malé Skály u Besedic. Horskou službu do akce povolal dispečink linky 155 Libereckého kraje. "Jako leteckého záchranáře mne naložila posádka vrtulníku letecké záchranné služby. K nehodě došlo v hustě zalesněném a pískovcovými skalami pokrytém terénu. I proto jsme na místě spolu s lékařem k průrvě slanili," uvedl k zásahu René Mašín, letecký záchranář Horské služby Jizerské hory.

Záchranáři měli informace o chlapcově závažném zranění, podle všeho si pádem do rozsedliny způsobil poranění pánevní kosti. "Na místo dorazili i členové místních hasičů. Poté, co lékař podal hochovi tišící prostředky, jsme jej spolu pomocí lanové techniky z průrvy vyprostili. Následně si jej převzal lékař a po základním ošetření pacient putoval do nemocničního zařízení," uvedl Mašín.

Vzhledem k náročným skalnatým lokalitám jsou záchranáři horské služby podle mluvčího často povoláváni k zásahům i mimo Jizerské hory, umožňuje to nejen výcvik některých členů v roli leteckých záchranářů, ale také stálý trénink horolezeckých dovedností. V případě nouze se turisté mohou s muži s logem horské služby setkat po celé oblasti Českého ráje.