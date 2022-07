V Českém ráji po střetu s autem havarovalo šest cyklistů, tři jsou zranění

Rovensko pod Troskami (Semilsko) - Po střetu s osobním autem u Rovenska pod Troskami v Českém ráji dnes dopoledne havarovalo šest cyklistů. Tři z nich utrpěli zranění, řekla ČTK mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Podle mluvčího záchranné služby Michaela Georgiev by zranění ani jednoho cyklisty nemělo být vážné. "Dva s lehkým zraněním jsme převezli sanitou do nemocnice v Turnově a jednoho s lehkým až středně těžkým zraněným přepravili vrtulníkem na traumacentrum do Liberce. Byl při vědomí," dodal Georgiev.

Nehoda se stala po 10:30 na silnici z Rovenska na Lestkov přes Václaví. "Jela skupina šesti cyklistů ve dvou řadách. Řidič osobního vozu se je snažil předjet a do jednoho z nich narazil. Tím vznikla řetězová reakce a všichni popadali," uvedla Sochorová. Okolnosti nehody policie dál vyšetřuje. "Dechová zkouška na alkohol u řidiče i cyklistů byla negativní," dodala mluvčí policie.