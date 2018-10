Praha - Britský kytarista, zpěvák a skladatel Mark Knopfler zahraje 26. června 2019 v pražské O2 Areně se svou kapelou. ČTK o tom dnes za pořadatele informoval Petr Novák. Úspěšný muzikant známý především jako kytarista a zpěvák skupiny Dire Straits, 16. listopadu vydá nové album s názvem Down The Road Wherever. V Praze se příští rok zastaví v rámci doprovodného turné k němu. Lístky budou stát od 1790 do 2590 korun.

Knopfler ve své tvorbě míchá prvky rocku, country, folku i blues a bývá označován vzhledem ke svému hlasovému projevu jako nejznámější mluvící zpěvák. V Praze vystupoval již několikrát. Je mu 69 let a říká, že hraní naživo má stále velmi rád, že jeho skladby jsou k tomu určené.

Knopfler vystoupí na turné s rozšířenou desetičlennou kapelou, přičemž většina hudebníků s ním spolupracuje více než dvě desetiletí: Guy Fletcher (klávesy), Richard Bennett (kytara), Jim Cox (klavír), Mike McGoldrick (píšťalka a fl étna), John McCusker (housle a citera), Glenn Worf (baskytara), Danny Cummings (perkuse) a Ian Thomas (bubny). Novou posilou budou Graeme Blebins (saxofon) a Tom Walsh (trumpeta).

Album Down The Road Wherever obsahuje 14 nových Knopflerových písní inspirovaných širokou škálou témat, včetně raných dnů v Deptfordu s Dire Straits, pocitů zatoulaného fotbalového fanouška v cizím městě, nutkání hudebníka vrátit se domů i přes sněhovou vánici či člověka dnešní doby uzavřeného ve své vlastní ulitě. Na turné Knopfler a jeho kapela zahrají výběr nových písní, které proloží hity z celé jeho hudební kariéry.

Mark Knopfler prodal v rámci Dire Straits a své sólové kariéry více než 120 milionů alb a mnohé z jeho písní jako Money For Nothing, Sultans Of Swing, Romeo & Juliet a Walk of Life se dnes považují za legendární. Sám vydal osm sólových alb, nahrál album Neck And Neck s kytaristou Chetem Atkinsonem a spolupracoval i s Emmylou Harrisovou na desce All The Roadrunning.

Zároveň vytvořil několik filmových soundtracků, například Local Hero, The Princess Bride a Altamira. Kromě produkce vlastních nahrávek Knopfler také produkoval alba pro Boba Dylana a Randyho Newmana. Od roku 1999 je držitelem Řádu britského impéria a cenu Ivor Novello za celoživotní přínos hudbě získal v roce 2012.