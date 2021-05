V červnu budou dva hrazené testy PCR a čtyři antigenní - ŽIVĚ

Praha - Lidé budou mít z veřejného zdravotního pojištění v červnu hrazeny dva testy na covid-19 metodou PCR a čtyři antigenní testy. Po dnešním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

"Během prázdnin připravujeme speciální režim, aby PCR testy i testy antigenní zdarma byly k dispozici cestovatelům. Ale budeme k tomu mít ještě další jednání vlády," řekl ministr.

Dosud jsou antigenní testy hrazeny každé tři dny, PCR test musí předepsat lékař nebo hygienik. Ministr už v pátek avizoval, že se sníží cena testů pro pojišťovny i pro samoplátce. PCR test by měl stát kolem 600 korun, v současné době za něj pojišťovna hradí asi 1200 korun. Antigenní test bude nově za 250 korun.

Arenberger: Venkovní bazény se na 50 pct. kapacity otevřou 31. května

Venkovní bazény budou podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) moci otevřít na 50 procent kapacity od 31. května. Do vnitřních prostor budou moci návštěvníci vstoupit jen do šaten. Řekl to dnes na tiskové konferenci po jednání vlády.

Arenberger uvedl, že ve venkovních bazénech bude nutné dodržovat nastavená pravidla, ale pohyb ve vodě nebude podmíněn nasazeným respirátorem.

Provoz vnitřních sportovišť včetně bazénů vláda kvůli druhé vlně pandemie koronaviru zakázala od loňského 9. října, jen krátce se mohla otevřít v prosinci.