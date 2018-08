Praha - Při červencových nehodách na českých silnicích zemřelo podle předběžných policejních statistik 53 lidí, o osm více než loni. Celkem bylo za sedm měsíců letošního roku 286 obětí, v loňském roce jich za stejné období bylo o 18 méně. ČTK to řekl ředitel dopravní policie Tomáš Lerch.

"Zaznamenali jsme poměrně vysoký počet usmrcených spolujezdců, a to celkem deset. Je to dáno i charakterem tragických letních dopravních nehod, kdy velmi často hraje roli teplé počasí, ovlivnění sluníčkem nebo únava řidiče. To může způsobit přejetí do protisměru, kde pak má nehoda častěji fatální následky pro celou osádku vozidla," uvedl Lerch.

V červenci bylo i deset smrtelných nehod s účastí motocyklisty. Poslední tragická nehoda motorkáře se stala v úterý na Novojičínsku. Devět smrtelných nehod bylo v červenci s účastí chodce. U některých smrtelných nehod má policie podezření na řízení pod vlivem alkoholu, což podle mluvčího bývá v letních měsících častější.

Nejtragičtější červencová nehoda se stala v pondělí 16. července u Bohuňovic na Olomoucku. Na křižovatce se tam střetlo osobní auto s nákladním. Srážka měla fatální následky pro osádku osobního auta, ve kterém cestovali podle informací ČTK prarodiče se třemi vnoučaty. Oba starší dospělí i jedno z dětí těžkým zraněním podlehli na místě, další dítě zemřelo později v nemocnici.

Také nehoda, která se stala v sobotu 21. července v Třeboni, měla velmi tragické následky. Při čelním střetu dvou osobních aut tři lidé zahynuli, dalších šest lidí utrpělo lehká a středně těžká zranění.

Statistiky dopravních nehod jsou zatím předběžné, protože v některých případech mohlo být úmrtí při nehodě způsobeno zdravotním problémem. "Pokud se prokáže, že řidič zemřel vlivem zdravotní indispozice, a nikoliv v souvislosti s nehodou, pak to ve statistice nezůstane," dodal Lerch. Podle něj mohlo někdy zdravotní problémy způsobit horké počasí, ale prokážou to definitivně až lékařské posudky.

Počet obětí nehod v ČR v červenci:

Rok Počet úmrtí v červenci 2018 53 2017 45 2016 60 2015 80 2014 74 2013 71 2012 66 2011 63 2010 103 2009 75

Zdroj: Policie ČR