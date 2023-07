V červenci zemřelo na silnicích nejméně 36 lidí, o tři více než vloni

Praha - V červenci zemřelo na českých silnicích nejméně 36 lidí, o tři více než ve stejném měsíci loni. Od začátku roku si dopravní nehody vyžádaly zatím 258 lidských životů, podobně jako v prvních sedmi měsících loňského roku. Vyplývá z informací ČTK a ze statistiky nehodovosti, kterou dnes redakci poskytl ředitel dopravní policie Jiří Zlý. Kompletní údaje budou k dispozici v úterý. Statistiku mohou ještě změnit případné večerní nehody.

Za dnešní den se k tragickým bilancím přičetla nehoda ze Šumperska, při níž zahynul řidič jednoho z havarovaných aut. Dnes zemřel také třiasedmdesátiletý řidič traktoru u Dubé na Českolipsku. Událost se ale pravděpodobně nezapočítá do bilance nehod, protože se neodehrála na silnici, ale v těžko dostupném terénu.

Od začátku července do nedělní půlnoci policisté registrovali 7200 nehod, o 707 méně než vloni. Těžká zranění při nich utrpělo 171 lidí, dalších 2166 se zranilo lehce. Oproti loňskému červenci se snížil nejen počet nehod, ale i počet těžce a lehce zraněných. Zvýšil se ale počet havárií, které zavinil alkohol, a to o 14 na 484. Příznivější je bilance nehodovosti za uplynulých sedm měsíců ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Na silnicích se do 30. července odehrálo 50.999 nehod, což je o 5362 nehod méně než vloni.

Mezi oběťmi letošních červencových nehod tradičně převažovali řidiči osobních aut, o život jich podle předběžných údajů přišlo 13. Další čtyři usmrcení byli spolujezdci v osobních vozech, tři řidiči nákladních automobilů, jeden spolujezdec, devět motocyklistů a jeden spolujezdec na motocyklu. Při nedávné tragické nehodě dvou autobusů na dálnici D1 u Brna zemřel řidič autobusu. Na silnicích zahynul v červenci také jeden cyklista a tři chodci.