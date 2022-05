V Černém moři u Hadího ostrova hoří ruská fregata, uvádí ukrajinská média

Kyjev - V Černém moři u Hadího ostrova hoří ruská fregata, píše agentura Unian s odkazem na zpravodajský portál Dumska z Oděsy. Podle informací tohoto webu zasáhla plavidlo ukrajinská protilodní střela Neptun. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov podle agentury TASS řekl, že Moskva nemá o poškození ruské lodi v Černém moři informace.

Na lodi podle ukrajinských médií došlo k výbuchu a posléze začala hořet. Na pomoc byla vyslána plavidla z poloostrova Krym, který je od roku 2014 pod kontrolou Ruska, a nad Černým mořem krouží ruské letouny, napsala agentura Unian. Informace o poškození lodi se na sociálních sítích objevila už ve čtvrtek večer.

Podle informací médií má být poškozenou lodí fregata projektu 11356 Burevestnik (Buřňák), což jsou plavidla s naváděnými námořními a oceánskými raketami krátkého a dlouhého doletu. Některé zdroje uvedly, že by mohlo jít o loď Admiral Makarov, která je spolu se dvěma dalšími fregatami stejného typu ve službě ruské Černomořské flotily.

"Existuje (loď) Admiral Makarov. Teď je to s ní špatné - potrestal ji bůh moře. Ještě jedna ruská vojenská loď nešla tam, kam měla," vyjádřil se podle Unian k fregatě na sociálních sítích ukrajinský poslanec Oleksij Hončarenko. Narážel přitom na zničený ruský křižník Moskva, který v samém začátku ruské invaze na Ukrajinu nechvalně proslul incidentem právě u Hadího ostrova. Jeho posádka vyzvala ukrajinské obránce na ostrově, aby se vzdali, ti to ale nevybíravými slovy odmítli. V polovině dubna se pak křižník Moskva, vlajková loď Černomořské flotily, potopil. Rusko tvrdí, že se tak stalo na rozbouřeném moři, když byl křižník tažen do přístavu poté, co na něm vybuchla munice. Podle ukrajinské verze se ale loď potopila v důsledku zásahu střelami Neptun.