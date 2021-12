V centru Prahy rodiny s dětmi v nočních hodinách vystřídali cizinci

Praha - Silvestrovské oslavy v Praze jsou zatím podle hasičů, policie a zdravotnických záchranářů klidné. Zatímco v odpoledních hodinách byly v historickém centru Prahy převážně rodiny s dětmi, v nočních hodinách je vystřídali především cizinci. Na Václavském a Staroměstském náměstí vedle češtiny zněla především angličtina a ruština. Do hlavního města by na silvestra mohlo podle městské firmy Prague City Tourism (PCT) dorazit 60.000 návštěvníků, což je výrazně méně než v době před pandemií. Přesto jsou připraveni záchranáři, kteří postavili velký stan na Václavském náměstí. Na bezpečnost a dodržování veřejného pořádku i protiepidemických opatření v Praze dohlížejí stovky policistů.

Neplatí zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti ani není omezena provozní doba restaurací či barů. Záchranná služba hlavního města Prahy poprvé po 16 letech na Václavské náměstí nepřistavila modul pro hromadná neštěstí Golem, náhradou za něj je stan. Na Václavském náměstí jsou dvě posádky včetně lékaře a další dvě na Staroměstském náměstí. V pohotovosti je rovněž koordinační vůz, který spolupracuje s policií a strážníky. Zapojen je také antikonfliktní tým, speciální a krajské pořádkové jednotky. Policii pomáhají strážníci městské policie.

Hasiči zasahovali do 23:00 u 11 požárů kvůli pyrotechnice, které zasáhly jen křoviny, odpad nebo popelnice. Pražská zdravotnická záchranná služba na svém stanovišti v centru na Václavském náměstí pomáhala třeba muži po pádu z koloběžky či ženě s alergií. Záchranáři řešili i jeden úraz zábavní pyrotechnikou, který se ale nestal v centru. Vyplývá to z informací na twitteru hasičů a záchranářů. Mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová řekla ČTK, že policisté zatím řešili hlavně používání pyrotechniky na místech, kde je to zakázáno, a vyjížděli k úrazu pyrotechnikou v Řeporyjích.

Gastronomické podniky v Praze jsou poměrně plné. Personál kontroluje doklady o dokončeném očkování nebo prodělání nemoci covid-19 v posledním půl roce. U stolů byli mnohdy více než čtyři lidé, což je v současné době maximální povolený limit, pokud nejde o členy jedné domácnosti. Podmínku ale evidentně mnozí nesplňovali, restauratéři většinou toto nezjišťovali. Vzhledem k příznivému počasí a na prosinec vysokým teplotám je v pražských ulicích mnoho lidí i přes výzvu ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), aby se lidé kvůli pokračujícímu šíření koronavirové nákazy vyhnuli zbytečným kontaktům.

V Praze je od loňska zakázáno používat na vybraných místech pyrotechniku. Patří mezi ně památková rezervace, přírodní parky a chráněná území, okolí vodních toků a ostrovy, přehrady a hráze. Zákaz platí i v okolí trojské zoo a domovů pro seniory a dalších pobytových sociálních zařízení.Společnost pro zvířata připravila formulář o odpalování zábavní pyrotechniky. Lze do něj vyplnit údaje o místě a času, a to i včetně plošného odpalování lidmi na silvestra a uvést například reakce zvířat, zdravotní potíže u lidí a zvířat kvůli pyrotechnice a zda-li byla přivolána policie a jak zasáhla.

Oproti minulým letům, se přivítání nového roku 1. ledna 2022 v Praze obejde bez ohňostroje pořádaného městem nebo promítání na budovy, tzv. videomappingu. Kvůli pandemii covidu-19 se magistrát rozhodl, že akci pořádat nebude. Vítání nového roku se nekonalo ani před rokem. Minulý rok zasahovali pražští hasiči u 18 požárů, které souvisely se zábavní pyrotechnikou.