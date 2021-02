V centru Plzně se navzdory pandemii otevřela knedlíkárna

Plzeň - Zatímco v době pandemie a opatření proti koronaviru některé restaurace skončily, v centru Plzně se koncem minulého roku otevřelo nové občerstvení Dumbplings Factory. Nabízí denně čerstvé ručně dělané plněné bramborové knedlíky, kvůli nařízeným omezením zatím bez možnosti posezení a konzumace na místě. Sladkých a slaných příchutí má 16, denně alespoň polovinu z nich dvojce spolumajitelů Jan Fidler a Michal Moravec vyrobí. Řekli to ČTK.

Každé ráno začínají den výrobou čerstvého těsta z vařených brambor a přípravou náplní. Do začátku vyválí, naplní a uvaří kolem 60 knedlíků, když se během dne některá příchuť sní, přidělávají další. "Když jsme začínali, říkali jsme si, že tak sto knedlíků denně by zatím byl náš cíl. To jsme ještě schopni ve dvou uvařit a obsloužit zákazníky, ale je to na hraně," řekl Fidler.

On i kolega prošli svět a pracovali v restauracích na různých místech. Společně několik let vedli čtyři restaurace na Kajmanských ostrovech. "Pak ale přišel koronavirus, a tak jsme se vrátili domů a začali jsme přemýšlet, co bychom podnikli. Když jsme pomohli otevřít několik restaurací jiným, tak jsme teď chtěli něco vlastního," řekl Fidler. Do začátku chtěli na zkoušku menší provozovnu. Pro knedlíky se rozhodli hlavně proto, že takto specializované provozovny jsou výjimečné. O knedlíkárně vědí v Polsku, v Německu, v Bosně, jedna je i v Praze.

Kromě klasických náplní, jako jsou jahody nebo meruňky, které v nabídce nemohly chybět, vymysleli v Dumbplings Factory také "štrůdlové" knedlíky, knedlíky plněné lentilkami, malinami s pudingem, mákem a povidly nebo specialitu limoncello, což je knedlík kyselé chuti z citrusů polévaný tmavou čokoládou a jahodovým pyré, popsal Moravec. "Je to náš nejkontroverznější knedlík. Lidé ho buď milují nebo nesnáší," netají se Fidler. Ze slaných náplní nechybí klasické knedlíky plněné uzeným masem a zelím, knedlík s uzeným masem a špenátem, stále větší oblibu si ale získává třeba curry knedlík, mexiko, margharita nebo BBQ s trhaným masem.

Vymyslet recepty a vybrat nejlepší suroviny trvalo asi měsíc a půl. Tak dlouho totiž oba knedlíkáři sami rekonstruovali prostory nedaleko náměstí. "Když jsme měli koncept podniku, testovali jsme chutě. Vybírali nejlepší brambory, měsíc a půl jsme testovali, vařili a jedli jen knedlíky a krmili jimi rodinu kvůli odezvě," řekl Fidler. Zakládá si na tom, že knedlíky jsou denně čerstvé, ne z mražených polotovarů. Kromě mraženého sezonního českého ovoce, jahod, malin a borůvek, je vše čerstvé. Suroviny jsou především od lokálních dodavatelů, včetně piva z plzeňského malého pivovaru nebo kávy z klatovské pražírny.

I když i nyní je knedlíkárna v provozu a lidé si odsud mohou v krabičce odnést hotové jídlo, oba majitelé se těší na dobu po pandemii, až si budou lidé moci sníst své knedlíky přímo v provozovně. To se také vrátí studenti či turisté, kteří jsou podle průzkumu majitelů jejich hlavní cílovou skupinou. Knedlík je totiž podle nich ideální nejen na talíř, ale i jako občerstvení na cestu do ruky.