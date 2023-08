V centru Kyjeva jsou opět vystaveny zničené ruské tanky

Kyjev - V centru ukrajinské metropole jsou opět vystaveny shořelé tanky a další zničené ruské zbraně, zatímco se Ukrajinci chystají na druhé válečné oslavy své nezávislosti. Zpravodaj BBC se na hlavní třídě Chresčatyk dopočítal dvou desítek tanků, samohybných houfnic, bojových vozidel pěchoty, obrněných transportérů a dalších vozidel.

Obdobná výstava zničených ruských zbraní se konala i loni. Letos Den nezávislosti, kterým si Ukrajina připomíná 32 let postsovětské nezávislosti na Moskvě, připadá na čtvrtek, kdy uplyne přesně 18 měsíců od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, poznamenala agentura Reuters.

Ukrajinští vojáci během války už zničily tisíce ruských tanků, obrněných vozidel, děl a dalších zbraní, tvrdí ukrajinské velení.

Zničené ruské tanky a další techniku začali Ukrajinci přivážet do centra města v neděli. Kyjevané chodí okolo, anebo se fotí s vraky tanků v pozadí. Kromě výstavy se žádné hromadné akce v Den nezávislosti konat nebudou, uvedla kyjevská radnice. Ukrajinská rozvědka připouští, že Rusko může chystat provokace či ostřelování a nálety, aby svátek pokazilo, protože symboly ukrajinské státnosti "zvláště dráždí" Moskvu, napsala BBC na svém ruskojazyčném webu.

Lidé procházející po Chresčatyku, korzu v srdci hlavního města, zírali na ohořelé vraky obrněnců, seřazené v dlouhé řadě jako vojenská přehlídka mrtvých, napsal Reuters. Devětapadesátiletá Kyjevanka Natalija Kovalová vyjádřila hrůzu z to, co válečné trofeje představují, ale je přesvědčená, že Ukrajina nakonec Rusko porazí. "Možná ještě ne teď, ale přijde chvíle, kdy vyhrajeme, a bude to vítězství nejen naše, ale celého světa," řekla.

Svátek nezávislosti přichází v kritickém okamžiku pro Kyjev s jeho protiofenzívu proti ruským okupačním silám. Ukrajinské jednotky postupují jen pomalu na východě a jihu země. Ukrajinští představitelé tvrdí, že postup zpomalují ruská minová pole a dobře připravené obranné linie, stejně jako nedostatečná podpora ze vzduchu. Tvrdí, že ukrajinské ztráty jsou státní tajemství, ale američtí představitelé podle listu The New York Times minulý týden odhadli, že Ukrajina přišla o téměř 70.000 vojáků, kteří zahynuli, dalších 100.000 až 120.000 jich bylo zraněno.

Výstava zničených ruských zbraní se Kyjevanům podle jejich slov líbí a doufají, že povzbudí Ukrajince na duchu. "Je to dobrý nápad ukázat, čeho je naše armáda schopna a jak špatní jsou (Rusové) v boji," řekl třiadvacetiletý Mark Omelčenko. "Je důležité vidět takové příklady našich vítězství," dodal.

Čtyřiasedmdesátiletý Mykola Kaplun z města Vinnycja, který do Kyjeva přijel za vnučkou, řekl, že je vděčný Západu za podporu ve válce. Občas má ale pocit, jakoby se válka vlekla příliš dlouho, připustil. "Nezměnil se ale pocit, že určitě vyhrajeme. Intuice mi říká, že to vše skončí do konce roku naším vítězstvím," prohlásil.