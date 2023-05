V centru Hradce Králové výbuch poničil přízemí domu, dva lidé zraněni

Hradec Králové - V centru Hradce Králové na Dukelské třídě odpoledne výbuch a požár poničily obchod v přízemí domu. Dva muži utrpěli popáleniny a záchranáři je přepravili do nemocnic v Praze a Hradci Králové. Hasiči z domu preventivně evakuovali osm lidí. Vyplývá to z informací mluvčích hasičů a záchranné služby. O výbuch plynu nešlo, řekla ČTK mluvčí hasičů Martina Götzová. Výbuch vyrazil výklad obchodu směrem do Střelecké ulice.

Zranění muži byli ve věku kolem 40 let a podle mluvčího zdravotnických záchranářů Ivo Nováka utrpěli popáleniny různého stupně a závažnosti. Jednoho zraněného záchranáři převezli vrtulníkem na popáleninové centrum pražské vinohradské nemocnice. Druhého zraněného převezli do hradecké fakultní nemocnice.

"Statika domu by neměla být narušena, další nebezpečí nehrozí. Při našem příjezdu jsme rychle uhasili požár uvnitř zasažených prostor. Vyloučili jsme, že by došlo k výbuchu plynu," uvedli hasiči.

"Událost jsme dostali oznámenou před 14:30. Na místě kriminalisté aktuálně zjišťují všechny okolnosti události. Bližší informace sdělíme, jakmile to bude možné," řekla ČTK mluvčí policie Iva Kormošová.

Budovu hasiči odpojili od přívodu plynu a energií. "Nejbližší okolí je nyní uzavřeno. Konkrétní příčinu výbuchu budou zjišťovat vyšetřovatelé," uvedla Götzová.

Hasiči na místo vyslali tři cisterny a požární žebřík.