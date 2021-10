V centru Damašku exploze zničila armádní autobus, 14 mrtvých

Damašek - V centru Damašku dnes v ranní špičce exploze zcela zničila autobus syrské armády. Zemřelo 14 lidí a několik dalších bylo zraněno. Podle syrské televize patří oběti k armádě, v autobuse byli vojáci. Syrští představitelé hovoří o teroristickém útoku. Syrská armáda dnes útočila v Idlibu na severozápadě země a zabila tam podle záchranářů citovaných agenturou Reuters nejméně 11 civilistů.

Na televizních záběrech zachycujících útok v Damašku bylo vidět ohořelou kostru autobusu. K akci se zatím nikdo nepřihlásil. První zprávy hovořily o 13 mrtvých a třech zraněných. Policejní velitel Husajn Džumaa upřesnil, že jeden člověk zraněním podlehl později, takže se počet mrtvých zvýšil na 14.

Podle stanice Al-Džazíra vybuchly dvě nálože ve chvíli, kdy lidé mířili do práce a děti do škol, třetí bombu armádní pyrotechnici zneškodnili. Autobus byl v tu chvíli u mostu Háfize Asada. Nacházel se pod ním na místě, kam se sjíždějí autobusy a odtud pak vyjíždějí do různých čtvrtí.

Podobné útoky v Damašku v posledních letech nejsou obvyklé od doby, kdy vláda dobyla všechna předměstí metropole ovládaná předtím povstalci. Poslední ničivý útok zažila syrská metropole v březnu 2017, kdy při atentátu spáchaném organizací Islámský stát (IS) přišlo o život 30 lidí.

IS, jehož lidé nyní operují v menších skupinách, letos spáchal na východě Sýrie několik útoků na armádní vozidla. Teroristické útoky jsou v Sýrii občas hlášeny také ze severu země, z oblastí, které ještě armáda nemá pod kontrolou.

Jednou z nich je severozápadní provincie Idlib. Tam dnes při bombardování, které podnikla syrská armáda, zahynulo podle svědků 11 civilistů, uvádí Reuters. Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) má informace o osmi mrtvých, z nichž nejméně pět byli civilisté. Armáda útočila na město Aríhá a zasáhal rušnou čtvrť. Podle SOHR jsou mezi mrtvými dvě děti.

Válka v Sýrii začala v roce 2011, vyžádala si téměř téměř půl milionu obětí a miliony lidí vyhnala ze země.

Dnešní útok v Damašku podle Al-Džazíry zpochybňuje tvrzení syrské vlády, podle níž už válka skončila a nastává stabilita, která umožňuje začít s rekonstrukcí a investičními projekty.