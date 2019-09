V centru Č. Lípy spadla zeď domu, většina evakuovaných může domů

Č. Lípa - V historickém centru České Lípy spadla dnes okolo 05:00 římsa a část zdi domu v Jiráskově ulici. Zřítila se na auto, nikdo nebyl zraněn. Kvůli bezpečnosti obyvatel domu, který je v rekonstrukci, policie deset lidí evakuovala. Téměř všichni už se mohou vrátit domů, až na jednu ženu bydlící v bytě pod střechou a čtyři další obyvatele, kteří se dnes vrací z dovolené. Vyplývá to z informací hasičů a policie.

Fotogalerie

"Uživatelé domu se můžou vrátit, kromě jedné paní. Tam to nelze," řekl ČTK po 11:00 řídicí důstojník hasičů v České Lípě Ladislav Vakula. Žena je podle něj u své rodiny a zatím se neví, kdy se i ona vrátí zpět do bytu. Policejní mluvčí Dagmar Sochorová doplnila, že do domu se nebudou moci vrátit ještě další čtyři lidé, kteří se dnes vrací z dovolené. Zatím se neví, kde budou prozatímně ubytovaní. "Jedná se o to, že statik určil, že byly zasaženy tři bytové jednotky. Do dvou z nich se mohou její obyvatelé vrátit, nicméně do třetí se vrátit nemohou," vysvětlila Sochorová.

Věc šetří kriminalisté z České Lípy. Zahájili trestní řízení kvůli podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Policie také zjišťuje způsobenou škodu.

Římsa spadla nejspíš kvůli špatnému stavu střešní konstrukce. "Kdysi někdo na půdním prostoru prováděl nějaké provizorní zabezpečení, nedostatečné. Váha střešní konstrukce zapříčinila spadnutí okrasné římsy s tou zdí," řekl ČTK Vakula. Římsa je součástí střešní konstrukce a spadla po celé délce domu, která je pět metrů. Byla v nevyhovujícím stavu.

Hasiči před polednem ukončili svoji práci na místě. Vyztužili nalomené trámy a odstranili zbytek visící římsy, aby neohrožovala okolí. Ulice bude do pondělí uzavřená, vyklízí se tam suť.