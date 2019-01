Ostrava/Olomouc/Zlín - Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji se zlepšila, a meteorologové tak v noci na dnešek a dnes odvolali všechna upozornění související se stavem ovzduší. Už v noci se to týkalo části kraje mimo průmyslové aglomerace. Na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku byla nejprve odvolána regulace a následně dopoledne i smogová situace. Na Třinecku byla ráno odvolána regulace a odpoledne také smogová situace. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na Olomoucku i Zlínsku byla smogová situace odvolána. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V celém Moravskoslezském kraji odvolali upozornění kvůli ovzduší

Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji se zlepšila, a meteorologové tak v noci na dnešek a dnes odvolali všechna upozornění související se stavem ovzduší. Už v noci se to týkalo části kraje mimo průmyslové aglomerace. Na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku byla nejprve odvolána regulace a následně dopoledne i smogová situace. Na Třinecku byla ráno odvolána regulace a odpoledne také smogová situace. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Také podle předpovědi na dnešní odpoledne, večer a noc budou rozptylové podmínky dobré. "Průměrné čtyřiadvacetihodinové koncentrace prašného aerosolu se budou pohybovat kolem hodnoty, zpočátku místy nad hodnotou stanoveného imisního limitu (50 mikrogramů na metr krychlový)," uvedli meteorologové.

Průměrné denní koncentrace polétavého prachu v ovzduší byly ráno na Třinecku ještě nad dvojnásobkem mezní hranice, 123 a 119 mikrogramů na metr krychlový. Ve zbytku regionu se dostaly pod tuto hodnotu. Během dne klesly průměrné denní koncentrace v Třinci na 88 a 97 mikrogramů, na většině ostatních měřicích stanic už byly pod povoleným limitem. Podle aktuálních hodinových koncentrací meteorologové situaci odpoledne hodnotili jako uspokojivou nebo dobrou.

Mluvčí České inspekce životního prostředí Jana Jandová uvedla, že inspektoři v minulých třech dnech provedli v kraji 14 předem neohlášených kontrol v podnicích, které při vyhlášené regulaci mají povinnost omezovat některé své činnosti. Zjistili, že regulační opatření všechny podniky plnily.

Kvalitu ovzduší neovlivňuje jen průmysl, problematická jsou také lokální topeniště. V kraji už několik let funguje projekt dotací na kotle, které mají lidem umožnit obměnit neekologické kotle za šetrnější k životnímu prostředí. V topné sezoně jsou problémy se smogem největší. Vliv na ovzduší má i doprava a také poloha kraje blízko Polska, kde nejsou tak přísné ekologické limity.

Průměrná 24hodinová koncentrace polétavého prachu PM10 na vybraných měřicích stanicích (v mikrogramech na metr krychlový):

Měřicí stanice Středa 23. ledna 06:00 Středa 23. ledna 13:00 Čtvrtek 24. ledna 06:00 Čtvrtel 24. ledna 14:45 Český Těšín 172 175 90 59 Frýdek-Místek 112 127 93 64 Havířov 147 136 62 50 Karviná 180 143 59 47 Ostrava-Fifejdy 131 123 57 47 Ostrava-Mariánské Hory 117 106 43 36 Ostrava-Přívoz 137 130 70 65 Ostrava-Radvanice 168 154 57 45 Ostrava-Zábřeh 131 127 61 48 Opava 118 111 63 50 Rychvald 160 135 59 48 Studénka 124 125 66 48 Třinec-Kanada 149 180 119 88 Třinec-Kosmos 112 146 123 97 Dolní Lutyně-Věřňovice 166 125 48 41

Zdroj: ČHMÚ

Smogová situace v Olomouckém kraji byla ráno odvolána

Stav ovzduší v Olomouckém kraji se v noci na dnešek zlepšil, a meteorologové proto ráno odvolali v celém kraji smogovou situaci. Kvůli vysoké koncentraci polétavého prachu ve vzduchu ji vyhlásili v noci na úterý. Na všech měřicích stanicích už odborníci označují stav za uspokojivý či dobrý, vyplývá z údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Ovzduší se v kraji začalo pročišťovat ve středu před polednem. MHD v Přerově přestane jezdit zdarma dnes v 10:00.

Aktuální hodnoty koncentrace polétavého prachu dnes kolem 07:00 jen mírně překročovaly limit 50 mikrogramů už jen v Bělotíně na Přerovsku a v Hranicích. Na všech ostatních sledovaných stanicích se dostaly pod tuto hodnotu.

Čtyřiadvacetihodinové hodnoty jsou ještě na většině stanic překročeny, ale postupně klesají. Například v Hranicích, kde byly koncentrace při smogové situaci v kraji nejvyšší, se denní průměr ve středu ráno pohyboval až na trojnásobku limitu, nyní je to 89 mikrogramů na metr krychlový. V Přerově, kde kvůli smogu jezdila od úterý MHD zdarma, čtyřiadvacetihodinové hodnoty dnes ráno klesly na 70 mikrogramů, o 24 hodin dříve to bylo 112 mikrogramů. MHD je kvůli zlepšení ovzduší ve městě zpoplatněna od 10:00, informovalo dnes město obyvatele prostřednictvím SMS.

Přerov je v kraji jediné město, které na smogovou situaci zareagovalo rozhodnutím, aby městská hromadná doprava jezdila zdarma. Ve městě se tak děje od prosince 2015. Doplatek za tuto službu jde z rozpočtu města. Denně toto opatření radnici podle dřívějších vyjádření vyjde až na 30.000 korun.

Meteorologové odvolali smogovou situaci ve Zlínském kraji

Meteorologové dnes ráno odvolali smogovou situaci ve Zlínském kraji. Kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu v ovzduší platila v regionu od pondělí. Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) však nadále překračují čtyřiadvacetihodinové koncentrace polétavého prachu v ovzduší na všech šesti sledovaných stanicích v kraji imisní limit 50 mikrogramů na metr krychlový. Na žádné z nich už však není limit překročen dvojnásobně či více, jak bylo v uplynulých dnech běžné.

V Kvítkové ulici v centru Zlína dosáhla dnes ve 14:00 denní koncentrace polétavého prachu v ovzduší hodnoty 79,6 mikrogramu na metr krychlový. V Otrokovicích na Zlínsku činila ve stejný čas 78,1 mikrogramu, v Uherském Hradišti 76,2 mikrogramu, na stanici pod Jižními Svahy ve Zlíně 70,6 mikrogramu, ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku 66,1 mikrogramu a v Kroměříži - Těšnovicích 60,4 mikrogramu. Hodinové koncentrace začaly výrazně klesat v noci na dnešek, nyní se na zmíněných místech pohybují pod imisním limitem, případně jej překračují pouze mírně.

Smogová situace bývá vyhlašována, pokud alespoň na polovině stanic v regionu překročil dvanáctihodinový průměr hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu na 24 hodin se nepředpokládá jeho pokles. Momentálně platí už pouze na Třinecku. V aglomeraci Ostravska, Karvinska a Frýdecko-Místecka a také v Olomouckém kraji ji dnes meteorologové odvolali.

Při zhoršení rozptylových podmínek by lidé měli snížit fyzickou námahu venku a pouze krátce větrat. Jelikož se na zvýšených hodnotách významně podílejí emise z automobilů, motoristé by měli zvážit nutnost každé jízdy. Dětem, nemocným a starším lidem doporučují odborníci omezit pobyt venku, sportování a pobyt v zakouřených prostorách. Vhodné je posilovat imunitu přísunem vitaminů.

Průměrná 24hodinová koncentrace polétavého prachu PM10 na vybraných měřicích stanicích (v mikrogramech na metr krychlový):

Měřicí stanice Úterý 22. ledna 14:00 Středa 23. ledna 8:00 Středa 23. ledna 14:00 Čtvrtek 24. ledna 8:00 Čtvrtek 24. ledna 14:00 Val. Meziříčí 121,0 120,4 133,0 79,3 66,1 Zlín 115,0 104,5 107,2 85,3 70,6 Zlín - Kvítková 126,8 115,9 124,4 101,7 79,6 Otrokovice 133,4 109,7 108,3 94,0 78,1 Uh. Hradiště 133,5 116,7 115,4 90,7 76,2 Kroměříž - Těšnovice 105,2 98,3 110,7 80,5 60,4

Zdroj: ČHMÚ