V celém Kazachstánu je vyhlášen výjimečný stav, informují tiskové agentury

Nur-Sultan - V celém Kazachstánu, kterým zmítají nepokoje, je vyhlášen výjimečný stav. Informovaly o tom dnes vpodvečer ruské tiskové agentury, které zatím neposkytly více detailů. Prezident Kasym-Žomart Tokajev už dříve zavedl toto opatření na dva týdny v některých částech středoasijské republiky - v metropoli Nur-Sultanu, v největším městě Almaty a ve dvou regionech. Učinil tak v reakci na nepokoje, které původně začaly jako protesty proti zdražení zkapalněného ropného plynu (LPG), levnější alternativy k benzínu. Na ambasádu v Kazachstánu se obrátil jeden Čech, podle MZV není v ohrožení.

Dřívější vyhlášení výjimečného stavu v hlavním městě a na dalších místech následovalo podle agentur krátce poté, co dav v Almaty vtrhl na tamní radnici a zbil policisty z kordonu, bránící demonstrantům v útoku.Dav obsadil také přilehlou rezidenci hlavy státu v Almaty, oznámila agentura TASS s odvoláním na svědky.

Radnice a rezidence v Almaty podle zpráv z místa vzplála, podobně jako sídlo prokuratury a místní pobočka vládnoucí strany Nur-Otan (Světlo vlasti). Podnikatelské sdružení hlásí také útoky na banky, obchody a restaurace. Místní policejní náčelník podle Reuters připsal nepokoje v Almaty "extremistům a radikálům", kteří podle něj zbili stovky civilistů a vyplenili stovku podniků. Demonstranti zaútočili na vládní budovy i ve dvou dalších městech na jihu Kazachstánu, uvedlo ministerstvo vnitra. Policie použila vodní dělo proti davu před radnicí v Aktobe na západě země.

"V souvislosti s vážným a bezprostředním ohrožením bezpečnosti občanů a s cílem zajistit veřejnou bezpečnost, obnovení zákonnosti a pořádku, ochrany práv a svobod občanů (nařizuji) zavést v hranicích města Nur-Sultan výjimečný stav od 5. ledna do 19. ledna," citovala již dříve agentura TASS z prezidentova dekretu. V době výjimečného stavu platí zákaz nočního vycházení od 23:00 do 07:00 místního času.

Prezident dnes také odvolal vládu a prohlásil, že přebírá funkci předsedy bezpečnostní rady a hodlá postupovat "s maximální tvrdostí". V projevu k národu uvedl, že mezi příslušníky bezpečnostních složek jsou mrtví.

Moskva oznámila, že Kazachstán ji nepožádal o pomoc a že si své problémy vyřeší sám. "Jsme přesvědčeni, že naši přátelé mohou sami vyřešit své vnitřní problémy," řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov podle agentury RIA Novosti. Zároveň varoval před vměšováním do kazašských záležitostí.

Protesty v Kazachstánu vypukly 2. ledna ve městě Žanaozen den po zrušení cenového stropu na LPG, jehož ceny se pak zdvojnásobily. K nespokojeným motoristům se přidali i další obyvatelé v obavě, že následovat bude zdražení potravin a dalšího zboží. "U nás vše závisí na plynu. Když zdraží plyn, zdraží vše. A obyčejní lidé mají tak nízké příjmy, že budou žít ještě hůř," citoval internetový list Gazeta.ru jednoho z demonstrantů. Následně se protesty rozšířily do dalších měst.

Ruská vesmírná agentura Roskosmos pokládala za vhodné ujistit, že na kazašském kosmodromu Bajkonur, který Rusko využívá, panuje klid.

V bývalé sovětské středoasijské republice, kde je veřejný život přísně kontrolovaný a parlament se obejde bez opozice, jsou veřejné protesty velmi vzácné a také nezákonné, pokud je organizátoři v předstihu neohlásí. Nynější protesty otřásly obrazem bývalé sovětské republiky jako politicky stabilní a přísně kontrolované země, kterého Kazachstán za tři desetiletí své nezávislosti využil k přilákání stovek miliard dolarů zahraničních investic do svého ropného průmyslu, poznamenala agentura Reuters.

Nepokoje v Kazachstánu pokračují, dav vtrhl na letiště v Almaty

Dav obsadil letiště v největším kazašském městě Almaty, informuje agentura Reuters s odvoláním na svůj zdroj. Agresivně naladěná skupina mužů předtím vtrhla mimo jiné do místní radnice a protestující vnikli i do prezidentské rezidence. České ministerstvo zahraničí dnes vydalo upozornění pro cesty do této středoasijské země.

V Almaty jsou všechny přílety i odlety dočasně zrušené, řekl zdroj Reuters. Podle listu Kommersant obsazení letiště potvrdilo jeho tiskové oddělení. "V době obsazení nebyli v terminálu žádní pasažéři. Cestující jsme předem rychle evakuovali," sdělila tisková služba letiště.

Dřívější vpád davu na radnici v Almaty potvrdil z místa i zpravodaj kazašské pobočky agentury Interfax. "Policisté, kteří se pokoušeli zabránit útoku demonstrantů, se pokoušejí utéci, demonstranti je bijí. Policejní vozy, které byly rozmístěny v okolí radnice, odjely. Nad budovou stoupá černý kouř," vylíčil zpravodaj.

Podle svědků byly v okolí slyšet výstřely. Demonstranti několik policistů zbili a strážcům pořádku odebrali obušky, zábleskové granáty, přilby a plastové štíty, dodal server. V Almaty, kde trvají nepokoje, vzplála i budova městské prokuratury, uvedla ruská tisková agentura TASS. Protestující vnikli rovněž do prezidentské rezidence, která začala podle tiskových agentur hořet. Server Orda.kz informuje, že vzplála rovněž budova pobočky státní televize.

Policie podle agentury AP nasadila proti demonstrantům v mrazivém počasí vodní děla, slzný plyn a zábleskové granáty. Zdá se, že protesty nemají žádného identifikovatelného vůdce nebo požadavky, poznamenala AP.

Ve městě Taldykorgan demonstrující podle Kommersantu strhli sochu bývalého prezidenta Nursultana Nazarbajeva, který vládl postsovětskému Kazachstánu od vyhlášení nezávislosti v roce 1991 až do roku 2019, kdy odstoupil. Je však stále považován za hlavní politickou sílu v metropoli Nur-Sultanu, která nese právě jeho jméno, poznamenala agentura Reuters. Podle ní panuje přesvědčení, že Nazarbajevova rodina ovládá velkou část ekonomiky.

České ministerstvo zahraničí dnes v souvislosti s dramatickým vývojem v zemi vydalo upozornění pro cesty do Kazachstánu. Diplomacie konstatuje, že prezident zavedl ve městech Almaty, Nur-Sultan a dvou oblastech země výjimečný stav. "Doporučujeme českým občanům zvýšenou obezřetnost při pohybu ve zmíněných lokalitách, jejichž výčet se může dále rozšiřovat. Doporučujeme vyhýbat se místům, kde mohou probíhat demonstrace, především před vládními a veřejnými budovami," píše ministerstvo a Čechům v Kazachstánu doporučuje registraci v aplikaci Drozd.