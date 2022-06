V celém Česku hrozí v noci na sobotu silné bouřky

Praha - V celém Česku hrozí v noci na sobotu od jihozápadu silné bouřky. Doprovázet je mohou nárazy větru o rychlosti až 70 km/hod, varovali dnes meteorologové. Výstraha platí pro jihozápadní část republiky od dnešních 20:00, pro ostatní kraje pak od půlnoci do sobotních 07:00.

Lokálně mohou Česko zasáhnout přívalové deště, po kterých hrozí rozvodnění malých toků, zatopení podjezdů, podchodů či sklepů. Nárazy větru mohou polámat stromy.

Bouřky budou do Česka postupovat od jihozápadu, výstraha tedy od dnešních 20:00 do sobotních 02:00 platí pro Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký a Středočeský kraj a také pro Prahu. Od půlnoci do sobotních 07:00 pak bouřky hrozí v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, dále na Vysočině a v Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji.